人妻上網徵小三「包吃包住」付薪水！　自爆無法滿足老公性生活

▲泰國人妻付錢找小三，想藉此解決老公的性需求。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名人妻竟主動在網路上替丈夫「徵小三」，不但支薪，還強調願意包吃包住，引發網友熱烈討論。這名婦人表示，自己患有憂鬱症，因此不能好好照顧丈夫，盡到妻子的責任，甚至無法排解丈夫的慾望與生理需求，讓她覺得自己不是個好妻子，因此才會想要上網徵才，替老公找小三。

根據odditycentral報導，曼谷一名44歲人妻帕提瑪（Pattheema Chamnan ）坦言，自己已經很長一段時間沒有與丈夫同房，讓她覺得自己是個壞妻子，為了彌補這一點，她便上網招募「可以取悅老公身體」的情婦。她強調，應徵者不只要和老公「睡覺」，還必須要好相處且擁有良好的溝通技巧。

帕提瑪說，自己願意包吃包住，並且提供最低薪資450美元（約新台幣1萬3482元）。儘管這項徵人啟事因為太過荒謬而引發討論，網友也認為不可能會有人應徵，但帕提瑪聲稱，目前已經有2人在洽談該職位。

談到應徵資格，帕提瑪說，來照顧丈夫的女孩不但要解決老公的性需求，也不能有孩子，因為會成為「工作負擔」。她強調，老公直到現在都還有很高的性需求與動力。帕提瑪坦言，自己因為罹患憂鬱症，因此已經與老公分房，兩人處於無性婚姻的狀態，但她老公還有很大的性需求，讓她深感愧疚。

帕提瑪的老公則是偶然在網路上看到招募廣告後，才得知妻子趁他不注意時上網招募小三。不過他本人也直言，雖然很驚訝，但不反對妻子的想法，雖然從未想過要找小三，但是既然妻子提出這個選項，他便不會拒絕。