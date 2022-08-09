巨乳DJ脫衣「雙奶」狂甩！客人爽翻小費猛塞內褲　警看到影片慘了

▲泰國25歲女模帕帕維（Paphavee“Oil”Chaimongkol）。（圖／翻攝IG／oil_roijubb）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名前《花花公子》雜誌女模日前在一間夜店進行DJ演出時，竟然直接脫光上衣狂舞，讓客人將小費塞進她的內褲中。結果影片曝光後，該名女模遭警方約談調查，最後遭罰款4700泰銖（約台幣4300元）。

泰國25歲女模帕帕維（Paphavee “Oil” Chaimongkol）4日在一間夜店進行DJ演出時，疑似因為喝醉後情緒太嗨，直接將上衣脫掉露出豐滿巨乳，在客人面前狂舞猛跳，還讓客人把小費塞進她的內褲中。結果這段失控影片在網路上曝光後，警方也因此找上門來。

▲泰國25歲女模帕帕維（Paphavee“Oil”Chaimongkol）。（圖／翻攝IG／oil_roijubb）



帕帕維到警局接受調查後坦承犯罪，在臉書發文公開致歉後，還繳納了約4700泰銖的罰金，罪名是違反公共禮儀，而她所工作的夜店也因為違法經營，正在接受調查當中。

帕帕維在臉書發文表示，自己平常工作時不會這樣，工作人員也沒有要求她脫掉上衣，當天是因為喝太多酒，喝醉了才會做出失控舉動。她說，自己之後會在遵守規則的情況下，繼續從事DJ的工作。

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