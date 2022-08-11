被酸當黨主席　王浩宇不忍了：我的發言是多數民進黨支持者想法

▲媒體人陳凝觀節目上酸，民進黨乾脆找王浩宇當黨主席 。（圖／年代向錢看、王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長候選人林智堅論文爭議持續延燒。同黨立委高嘉瑜、市議員王世堅因為逆風言論，被黨內同志、綠營支持者抨擊圍剿。媒體人陳凝觀看不下去痛批，民進黨像黑道，更直言「乾脆讓王浩宇當黨主席」。對此，王浩宇回應「我的發言是多數民進黨支持者想法」

針對有部分民進黨支持者揚言要求開除高嘉瑜跟王世堅黨籍。陳凝觀10日在節目《年代向錢看》上痛斥，「民進黨現在很像黑道幫派，不講某一些社會的原則和道理，變成只要沒有挺我的人，就是敵人，就應該被開除」。

陳凝觀指出，而且竟然以王浩宇的網路意見為依歸，乾脆把王浩宇提到黨主席身邊，當黨主席算了，「民進黨內部已經容不下別的雜音了嗎？」

▲陳凝觀節目上砲火猛烈 ！（圖／年代向錢看）

王浩宇稍早在臉書發文回應，「凝觀姐昨天在節目上說民進黨像幫派，凝觀姐一直是我敬重的長輩，這部分我們會深切檢討。但黨本來就是共同理念與目標的集結，而我的發言，代表的是多數民進黨支持者的真實想法，而非我個人的想法」。

不過，王浩宇話鋒一轉再把炮火指向高嘉瑜，表示高之所以當選，最主要還是靠著35%民進黨死忠選票的挹注，那些說會投她的藍、白選民，最後在選票上面，影響真的很些微，就像藍白整天捧王世堅，但民調上無法反應一樣。

王浩宇認為，在深藍選區，不是偏離核心價值的理由，我的選區都是韓粉，我仍然出來說真話。高嘉瑜這幾年對陳時中多次攻擊，對黨的傷害已經太大，很多可以內部溝通的問題，她都是直接在外放炮。

王浩宇文末強調，政黨就像一個家庭，如果連家人都不相信自己人，結合外部勢力內鬥，我覺得，真的是還蠻可惜的。最後，他還不忘提醒高嘉瑜，「高委員有空時、打通電話給智堅吧！相信他會願意親自解釋的。」