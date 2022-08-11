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民進黨提名參選屏東市長　李清聖：有信心贏得選舉

▲李清聖參加活動爭取支持 。（圖／李清聖提供，下同）

▲李清聖參加活動爭取支持 。（圖／李清聖提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨提名參選屏東市長的李清聖，曾擔任兩屆縣議員、1屆市民代表，擁有豐富的服務經驗，雖本屆參選失利，有信心11月26日贏得選戰，開創民進黨同步贏得縣長、市長局面。

李清聖今年54歲，曾擔任過一屆市民代表，後來轉戰縣議員，連任兩屆，本屆參選屏東市長敗給國民黨的林恊松，這次捲土重來，隨著時空環境的改變，加上對手周佳琪提名惹來國民黨內部反彈，先前幾次活動，支持者超乎預期，讓他對勝選深具信心。

李清聖表示，他在地服務29年，具有相當多的服務經驗，對手則是空降又無經驗，高下立判；他不怕過去落選過的陰影，並將其中的經歷放入競選文宣給市民們知道，他是如何跌倒如何爬起，怎麼從失敗中學習，「拚搏奮鬥是我決心的展現」。

▲李清聖參加活動爭取支持 。（圖／李清聖提供，下同）

他說，屏東市過去兩任市長都因貪污而遭到法院判刑，市政因而一直沒有穩定的規劃；屏東市需要一個清廉勤政的市長，重新贏回市民的信賴、推動市政穩定前進，這是他參選的原因，希望打造一個共榮、進步的屏東市。

而他曾經在屏東縣政府工業策進會服務過，深知屏東市年輕族群就業問題，尤其針對如何結合縣市推動地方建設與活動，(人文藝術活動、在地認同議題)讓年輕族群回來故鄉，是他非常注重的一項課題。

在教育方面，李清聖指出，屏東市這幾年來沒有市長推行市政，也讓許多人口外流，沒有好的環境就沒有人口駐留，如何讓教育人才活絡化，讓有年輕與專業的教師願意進駐屏東市，是他積極面對並推廣的議題。「這是一場新市民對抗舊政客的選戰」，他有信心贏得選舉，當選屏東市長。

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