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林智堅抄襲案引發對立　「挺堅派vs挺台大派」發起網路連署

▲▼林智堅「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲林智堅論文抄襲案爭議持續延燒，網路出現挺堅派與挺台大派各自發動連署。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

台大審定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位，但總統蔡英文卻在昨（10日）定調「挺堅」，網路上也出現「挺堅派」VS「挺台大派」的台大人，各自發動連署活動，包括一群台大學生發起「請台大重啟林智堅論文審查」連署，藉此支持林智堅，另一群支持台大的台大校友，則提出「請林智堅放過台大、停止傷害學術倫理」連署，也讓事件爭議延燒到「台大人」。

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大在前天（9日）天公布審定結果，認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文且情節嚴重，並撤銷林智堅碩士學位。

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不過，蔡英文昨天出聲力挺林智堅，並提及許多人都認為，林智堅所提出的證據，台大學倫會都沒有被採納，並指只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。

▲▼林智堅論文抄襲案延燒，目前出現「挺堅派」與「挺台大派」各自在網路發起連署。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼林智堅論文抄襲案延燒，目前出現「挺堅派」與「挺台大派」各自在網路發起連署。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼林智堅論文抄襲案延燒，目前出現「挺堅派」與「挺台大派」各自在網路發起連署。（圖／記者許敏溶翻攝）

這種看法對立的狀況，現在也延燒到社會各界，包括網路連署，一群自稱渴望公平正義的台大學生，在網路發起「請台大重啟林智堅論文審查」連署，並提出三大疑點，包括台大學倫會的審查沒有調查對林智堅有利的證據，以及在在林智堅沒有出席情況下判決極刑，不符合法治精神，最後則是學倫會召集人蘇宏達未審先判。

不過，也有一群台大校友，在網路發起「請林智堅放過台大、停止傷害學術倫理」連署，只因為林智堅論文事件延燒，導致其他台大人的學歷和論文都遭到質疑，實在讓人生氣和無奈，希望所有五花八門的「超譯學術倫理」和「台大陰謀論」，可以隨者決議出爐而落幕，讓台大脫離這場無謂的風暴。

上述連署也呼籲林智堅及相關人士，選舉的勝負只是一時，請以台灣長期的學術倫理及台大的學術聲譽為念，坦然接受學倫會的審查決議，「停止製造更多無謂傷害，放過台大吧！」
 

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