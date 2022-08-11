林佳龍批侯友宜閃躲避談夏立言　「要選總統應跟台灣人站一起」

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

面對國民黨副主席夏立言率團訪中國大陸，新北市長侯友宜回應「有待商榷」，林佳龍11日表示，這是「沒有立場、閃躲迴避」，身為全台最大的直轄市長、未來要角逐總統大位的人，應該跟台灣人站在一起。

九合一大選倒數107天，台灣客社今聯合海內外客家人，成立民進黨新北市長參選人林佳龍後援會，林佳龍表示，如果他擔任市長，一定會擦光、擦亮，加強推廣客家文化，強化在地和國際連結，將客家文化發展到全世界。

林佳龍說，今天大家一起支持他，就是因為「地方選舉不只是地方選舉」，從烏俄戰爭中，就可以看出一個基輔市長的對抗是多有代表性，面對中國想要把台灣版的一國兩制強加給我們，並藉由美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台一事升高衝突，侯友宜身為市長，面對夏立言率團訪中，侯友宜卻只回應有待商榷，這是「沒有立場、迴避閃躲」。

林佳龍指出，侯友宜遊走藍綠之間，可是遇到涉及國家安全、國家利益的議題時，他無可迴避，「一旦他表態他的立場，不管藍綠選民，就會有一個評判」，尤其在兩岸議題，涉及國家主權和安全，是台灣政治人物無法迴避的重要課題。

林佳龍強調，台灣國家安全不容妥協、台灣民主不容犧牲，台灣更是大家的台灣，不能出賣。

林佳龍也質疑，這麼簡單的問題，侯友宜還說有待商榷，這句話就很值得商榷，所以大家要問侯市長講「值得商榷」、「商榷」的內容是什麼？到底贊不贊成國民黨主席朱立倫派團去中國大陸？