台大啟動調查陳明通　沈富雄預言結果：將自請辭職

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩論被認定抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位，而其指導教授、國安局長陳明通將被台大調查。對於台大會如何處置陳明通？前立委沈富雄11日在節目中指出，台大將明快地做出解聘的決定，而陳明通很可能在此之前就自請辭職。

沈富雄在《POP撞新聞》接受專訪時表示，陳明通過去不出席台大審定會其實有道理，若他要面對學術根底比自己好的教授，恐怕會破功，才選擇講些歪理給人民聽。

沈富雄認為，陳明通第3篇聲明換句話說，亦即他更改林智堅論文後，再交給余正煌參考，故兩人都沒有互抄，可是這種話不會有人相信，建議陳明通盡快請辭台大教授，「止血要快」。

沈富雄進一步說，陳明通指導論文題目都非常相似，幾乎可稱作「一魚多吃」，意在多產、多培養門生，所以內容創意性差，已經拉低台大社科院的水準。不過，台大恐怕不會真的檢視陳明通指導過所有論文，畢竟這樣會樹敵太多，且稀釋林智堅論文案重要性。

至於台大是否會處置陳明通？沈富雄認為，台大會明快地解聘陳明通，而陳明通如果比林智堅有廉恥心，很可能會在台大決議做成前自請辭職。他提到，陳明通官位已經做到頂點，乾脆什麼官位都辭掉，從此告老還鄉會最好。