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北京發布對台白皮書　蕭美琴：台灣民主不容犧牲

中央社記者江今葉華盛頓10日專電

針對中國發布對台白皮書，駐美代表蕭美琴接受美媒專訪時表示，北京透過恫嚇與威脅以逼迫台灣接受中國的政治條件，但這不是台灣想要的，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。

在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍連日在台灣周邊軍演，升高台海緊張局勢。

蕭美琴今天接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，數十年來，台灣一直面臨來自中國的威脅，早已是司空見慣。儘管近來共軍演習強度確實令人擔憂，但「我們不會因此影響我們的生活方式和呼吸自由空氣的渴望」。

除了軍演，中國國務院台灣事務辦公室與國務院新聞辦公室也發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，闡述中共18大以來，北京對台的基本方針與有關政策。這也是中國國家主席習近平上任後首次發布對台白皮書。

對此，蕭美琴表示，北京目前的策略是透過恫嚇與威脅以迫使台灣接受中國的政治條件，而這就如同白皮書中所闡述、北京一直在香港使用的措施，亦即「一國兩制」。但香港基本權利悲劇般倒退，言論、結社與新聞自由遭到剝奪，「這不是台灣人民想要的」，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

中國發布的對台白皮書含5項內容，包括台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變；中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一；祖國完全統一進程不可阻擋；在新時代新征程上推進祖國統一；實現祖國和平統一的光明前景。

蕭美琴指出，台灣致力於強化防禦。但她也強調，台灣無意與中國進行軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國以武力實現其政治目的。

與此同時，蕭美琴指出，台灣也強化公眾對這類威嚇的免疫力，不僅包括軍事威脅，還包括經濟脅迫、網路攻擊、社會中的政治影響力運動。中國有許多工具，台灣必須多元化因應。

她指出，同樣重要的是，台灣也需要國際友人。在此關鍵時刻，需要朋友與台灣站在一起，需要朋友與台灣一同發聲。她強調，使用武力不僅破壞台海和平，也破壞世界，世界不會容忍使用武力解決政治爭端。

在被問及對「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的看法時，蕭美琴對美國國會數十年來的跨黨派支持表示感謝。她指出，中國的好戰行為與挑釁行動，讓外界對此更加關注，並與台灣合作共同因應這些威脅。她期望透過這樣的立法舉措，為台灣提供有效工具，共同打擊侵略行為，維護符合所有人利益的和平。

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