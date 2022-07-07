立陶宛美國建交百年　蕭美琴、林靜儀受邀出席紀念活動

▲蕭美琴。（資料照／賴清德辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛今年與美國建交百年，立陶宛國會7日將在維爾紐斯舉行紀念論壇，我駐美代表蕭美琴以及外交部政務次長曾厚仁也將受邀到立陶宛參加紀念活動。外交部發言人歐江安說明，蕭美琴也將在自由相關研討會發表演說，分享台灣經驗，並與各國政要、學者專家、意見領袖交流互動，彰顯台灣不畏威權的韌性及勇氣。

歐江安說明，立國國會規劃7月7日以「自由」為主題舉辦紀念論壇，邀請包括我國在內等自由民主理念相近國家，組團到立陶宛共襄盛舉，我方也在受邀名單當中，相關活動透過實體和視訊進行全球串連，期待國際社會共同為自由發聲。

歐江安表示，立陶宛在去年跟台灣建立更緊密友好的實質夥伴關係之後，遭受中國外交、經濟威迫施壓，美國在內等民主國家團結一致，共同譴責中國對立陶宛施加的威迫和霸凌，並且很多國家都聲援立陶宛和台灣的友誼。

歐江安表示，這次台灣是受邀實體出席立陶宛和美國建交百年的相關活動，這也彰顯台灣、美國、立陶宛作為理念相近夥伴，彼此相互扶持，共同捍衛自由民主等普世價值；為了回應立陶宛國會盛情邀請，同時傳達「台灣和立陶宛、美國等理念相近國家團結一致」的訊息，我國政府特別指派蕭美琴大使、曾厚仁，以及立法院波羅的海三國友好協會主席、立委邱志偉和林靜儀前往立陶宛參加盛會。

歐江安預告，蕭美琴也將在歐洲自由等相關研討會發表演說，分享台灣經驗，並與各國政要、學者專家、意見領袖交流互動，彰顯台灣不畏威權陣營的韌性及勇氣。

此外，蕭美琴昨天透過臉書發文表示，國內訪團不斷，從教育、科技、國會、到經貿，可謂疫情以來最熱鬧的1個月，「現在稍微喘口氣轉場中，受邀到立陶宛見證美立建交百年慶活動，繼續跟台灣在國際領域堅定的友人一起努力」。