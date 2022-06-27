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民進黨立委洪申翰訪美返台前確診　蕭美琴送上大份洋芋片、可頌

▲▼民進黨立委洪申翰訪美返台前確診新冠肺炎。（圖／取自洪申翰臉書）

▲民進黨立委洪申翰訪美返台前確診新冠肺炎。（圖／取自洪申翰臉書）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委洪申翰27日表示，自己在美國確診新冠肺炎，未來會遵守美國跟台灣的防疫規定，在華府好好休養，集氣等待PCR轉陰的那一天，同時也很感謝駐美代表蕭美琴跟華府代表處同仁的協助，真的買了很多洋芋片跟可頌給他。

「各位，我確診Omicron了」，洪申翰晚間透過臉書說明，就在結束出訪跟會議行程後，週末要從華府上飛機回台前，他依照規定去做PCR檢測，然後得到了一個陽性的結果，自己也只能接受。

洪申翰透露，經過一兩天在華府的休息跟安置，現在症狀有比較減輕，在把自己原訂回台之後，計畫中的業務工作做好因應的交代後，覺得還是該跟大家說一下這個讓他五味雜陳的消息。

洪申翰強調，在休息的這段期間，自己會好好遵守美國跟台灣的防疫規定，在華府好好休養，但是也會繼續關心台灣的大小事，有業務上的需求，還是可以聯絡他的辦公室。

洪申翰也說，現在就是集氣等待PCR轉陰的那一天，「我就可以回家了」，同時也很感謝蕭美琴跟華府代表處同仁的協助，真的買了很多包洋芋片跟可送給他，更笑稱「我的幸福感為何來的這麼簡單」。

根據統計，立法院目前曾經染疫的立委，包括國民黨立委廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐、黃國書等人。

另外，還有民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉、陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅、蔡其昌、羅致政等人，洪申翰成為第26位染疫的立法委員。

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