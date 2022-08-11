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社會 社會焦點 保障人權

採野菜墜山谷亡！花蓮警消30人搜山頭　3天後尋獲老翁遺體

▲▼警消出動30人攻山全力搜救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

警消出動30人攻山全力搜救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮景美村1名年約75歲老翁日前上山採野菜，直到晚上還未回家，且天氣狀況不佳，家人擔心老師翁安危向警方報案，警方立即組成搜救小組，經過3天搜尋，終於在山區邊坡尋獲，但是老翁已無呼吸心跳。

消防局日前接獲景美村村長來電，表示有1名村民外出單獨上山採野菜至今未歸，且機車遺落在經常出入之山邊。

花蓮消防局指揮中心立即派遣北埔、美崙及新秀分隊於第一時間前往現場，惟當日通報時天色已晚且天候不佳，於現場勘查並與當地居民了解情形後，翌日與當地居民組成搜救小組進行搜索。

▲▼警消出動30人攻山全力搜救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

搜尋3天後終於在山谷邊坡上找到老翁屍體。

據了解，該村民採野菜路線非尋常登山路徑，雜草叢生、地形陡峭，需由當地居民帶領，搜救人員、北埔義消、山域義消及中華民國紅十字會台灣省花蓮縣支會與當地居民組成搜救隊伍，前後動員30餘人，針對失聯者經常採野菜路線及周遭進行搜索，經過連續3天的搜索後，最終在邊坡尋獲失聯者，惟現場發現時已無呼吸心跳。

▲▼警消出動30人攻山全力搜救。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
據警方表示，男子可能因為在山區活動不慎墜落山谷造成意外。

消防局局長林文瑞表示，雖是經常活動之熟悉路線，但從事任何登山活動，仍應結伴而行，考量自身體力，對於攀登路線有一定程度了解，使發生事故機率降至最低，呼籲登山客勿獨自從事登山活動，以免發生事故時無人協助，致錯失求援時機。

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