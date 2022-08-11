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社會 社會焦點 保障人權

國道吞3千元罰單反問「車距怎麼算」　紅斑馬解答：很簡單

▲▼車距如何計算。（圖／翻攝自臉書社團國道公路警察局）

▲臉書社團「國道公路警察局」教網友車距如何計算。（圖／翻攝自臉書社團「國道公路警察局」）

記者郭玗潔／台北報導

國道有許多測速照相機，若超速被拍到就會挨罰，一名網友表示，日前收到3000元的罰單，不是因為超速，而是「未保持行車安全距離」，時速85公里，應保持42.5公尺，他不解「怎麼測的？」對此，國道公路警察局回應，車距計算方式為小車車速除以2(公尺)，大車車速減20，地上標線一黑一白10公尺，從照片可見網友車距頂多20公尺，當然會罰。

這名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，日前收到罰單，稱上月5日被拍到「未保持行車安全距離」，罰單上寫道，當時他的時速為85公里，應保持42.5公尺的車距，實距不足，因此開罰3千元，但他認為光憑照片，根本無法判定車距。

▲▼未保持安全車距遭國道警開罰。（圖／翻攝自爆料公社）

▲男網友遭國道警開罰。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友表示，罰款已經繳完了，但是仍不解求問，「我沒超速竟收到這種陷阱卡，請問這是怎樣測出和前車未保持42.5公尺的？我只想知道塞車是不是比照辦理，我真的不知道有這條法規」。

針對此疑慮，國道公路警察局在臉書專頁解惑：「沒有陷阱卡，只有距離卡，紅斑馬的三眼魔神，慢速超速未保安距通通跑不掉，全程錄影排除塞車，怎麼算很簡單，小車車速除以2(公尺)，大車車速減20，地上標線一黑一白10公尺，距離這麼近危險當然罰。」原來只要看照片比對地上標線，就能估算出車距。

國道公路警察局也統整了網友的留言一一回覆，例如民眾普遍認為在台灣開車要保持安全距離很難，因為「我的安全距離是你的超車距離」，但警方回應，如果是對方任意變換車道不當，也是違規，呼籲不管別人怎麼開車，防禦駕駛都是非常重要的，不要因為別人的違規造成自己的危險。

警方表示，有許多民眾認為違規「檢舉也不會過」，但未保持安全距離的違規，距離是依當事人的時速去換算，只要是牽涉到速度的違規，所使用的儀器是必須經過檢驗，才能符合法規的規定。

警方也提醒，常常有申訴人的申訴理由，是質疑紅斑馬的「儀器是否準確」、「是否有合格證書」，所以民眾會用自己的儀表板速度，或行車影像的速度來檢舉，這樣是無法開單的，如果紅斑馬不依法，那被舉發的人只要申訴，單子就會被撤銷，也會影響執法的公信力。

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