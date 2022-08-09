楠梓產業園區8／7動工　預計提供1500個工作機會！

▲高雄市楠梓產業園區於8月7日動工，預計營運後能帶來許多工作機會。（圖／高雄市政府）

實習記者李鎮宇／高雄報導

高雄市楠梓產業區於8月7日動工，預計營運後可帶來1576億的年產值，還有至少1500個就業機會。市長陳其邁表示，台灣未來仍是半導體產業的重鎮，因此將加速園區的開發整治。其中，台積電將在園區內新建2座晶圓廠廠房，期待帶動周遭一帶的產業發展。

高雄市議會8日進行市長施政報告質詢，提到楠梓產業園區預期113年啟用，營運後估計一年可帶來1576億的產值，以及1500個以上的工作機會。陳其邁指出，台積電將在園區內新建2座晶圓廠廠房，對於中央和地方來說，會是未來發展上的先進科學園區，也可能帶動周遭一帶的產業發展。市府更配合企業建廠的土地需求，計畫整治過程的準備，並實施園區的編報與環境評估等作業。

▲高雄市議會8日進行市長施政報告質詢。（圖／高雄市政府）

市府補充，就現階段半導體產業而言，晶片的製程與產量皆不斷提升，目前2奈米與3奈米以下的製程都有照規劃進行。另外，有鑑於台灣未來仍是半導體的主要重鎮，園區將配合國家政策計劃和產業需求，加速產業區的開發整治，包含道路、滯洪池以及綠帶等公設，當天動土儀式還吸引許多企業參與。

除了楠梓產業區的動工外，10月的台灣設計展也將於高雄舉行。副市長林欽榮表示，雖然輕軌運量有明顯提升，但為了趕上設計展，輕軌C20（台鐵美術館站）－C24（愛河之心站）假日仍繼續施工，現在工程進度超前，市府有信心在10月完成開通；至於遲遲未動工的捷運黃線，如果招商順利，將在年底發包動工，對周遭地區像是衛武營、鳳山、鳥松的發展影響重大。

為了紓解北高雄的車流，以及面對台南高鐵沙崙站增加的人潮，市府向交通部提出連結快速道路的建議，分別從橋頭連結市區，以及由阿蓮向南延伸，串聯起整個道路系統，範圍涵蓋阿蓮、橋頭、岡山、燕巢等區域。陳其邁許諾市府會努力爭取預算，優先改善交通問題。