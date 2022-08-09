　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

楠梓產業園區8／7動工　預計提供1500個工作機會！

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

▲高雄市楠梓產業園區於8月7日動工，預計營運後能帶來許多工作機會。（圖／高雄市政府）

實習記者李鎮宇／高雄報導

高雄市楠梓產業區於8月7日動工，預計營運後可帶來1576億的年產值，還有至少1500個就業機會。市長陳其邁表示，台灣未來仍是半導體產業的重鎮，因此將加速園區的開發整治。其中，台積電將在園區內新建2座晶圓廠廠房，期待帶動周遭一帶的產業發展。

高雄市議會8日進行市長施政報告質詢，提到楠梓產業園區預期113年啟用，營運後估計一年可帶來1576億的產值，以及1500個以上的工作機會。陳其邁指出，台積電將在園區內新建2座晶圓廠廠房，對於中央和地方來說，會是未來發展上的先進科學園區，也可能帶動周遭一帶的產業發展。市府更配合企業建廠的土地需求，計畫整治過程的準備，並實施園區的編報與環境評估等作業。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

▲高雄市議會8日進行市長施政報告質詢。（圖／高雄市政府）

市府補充，就現階段半導體產業而言，晶片的製程與產量皆不斷提升，目前2奈米與3奈米以下的製程都有照規劃進行。另外，有鑑於台灣未來仍是半導體的主要重鎮，園區將配合國家政策計劃和產業需求，加速產業區的開發整治，包含道路、滯洪池以及綠帶等公設，當天動土儀式還吸引許多企業參與。

除了楠梓產業區的動工外，10月的台灣設計展也將於高雄舉行。副市長林欽榮表示，雖然輕軌運量有明顯提升，但為了趕上設計展，輕軌C20（台鐵美術館站）－C24（愛河之心站）假日仍繼續施工，現在工程進度超前，市府有信心在10月完成開通；至於遲遲未動工的捷運黃線，如果招商順利，將在年底發包動工，對周遭地區像是衛武營、鳳山、鳥松的發展影響重大。

為了紓解北高雄的車流，以及面對台南高鐵沙崙站增加的人潮，市府向交通部提出連結快速道路的建議，分別從橋頭連結市區，以及由阿蓮向南延伸，串聯起整個道路系統，範圍涵蓋阿蓮、橋頭、岡山、燕巢等區域。陳其邁許諾市府會努力爭取預算，優先改善交通問題。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
朋友騙朋友最可怕！全球反詐騙組織「破解內幕」：別去這5國
大量現金+全身金飾都失蹤！移工仲介慘死家中　親友悲指劫財殺人
林智堅遭撤碩士學位　台大調查「7大抄襲鐵證一次看」
杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號...掌鏡者嗆：挺能忍的啊
快訊／新北男遭車撞擊　「口鼻流血」當場失去心跳
快掏身分證！　姓名同音3字「手搖飲免費喝一杯」
死亡慘況曝！月入60萬移工仲介遭電線綁手繞頸　姊痛哭：死得好
三宅一生肝癌病逝！　出現「5大症狀」要小心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣議會中元普渡供品　捐助弱勢團體

2022總統教育獎最年輕得主在菊島　黃宜萱最想說：謝謝

嘉義「一季園主」培育返鄉青農　手植「瓜界愛馬仕」拓展精緻農業

楠梓產業園區8／7動工　預計提供1500個工作機會！

母女檔遊客迷路池上田中央　關山警化身「衛星導航」助脫困

台大撤銷林智堅學位　羅智強、蔡宗豪：大快人心守住學術倫理

虎尾中元祭交管路線公布　6條要道封閉管制

張東正參選彰化市長爆藍營分裂　林世賢：最重要是誰有能力做事

屏東內埔警分局辦理選舉講習　強化選舉治安維護工作

雲林第一案社會住宅動土　「斗六好室」105戶預計2025完工

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

台東縣議會中元普渡供品　捐助弱勢團體

2022總統教育獎最年輕得主在菊島　黃宜萱最想說：謝謝

嘉義「一季園主」培育返鄉青農　手植「瓜界愛馬仕」拓展精緻農業

楠梓產業園區8／7動工　預計提供1500個工作機會！

母女檔遊客迷路池上田中央　關山警化身「衛星導航」助脫困

台大撤銷林智堅學位　羅智強、蔡宗豪：大快人心守住學術倫理

虎尾中元祭交管路線公布　6條要道封閉管制

張東正參選彰化市長爆藍營分裂　林世賢：最重要是誰有能力做事

屏東內埔警分局辦理選舉講習　強化選舉治安維護工作

雲林第一案社會住宅動土　「斗六好室」105戶預計2025完工

2022世足賽把貨櫃當樂高　組裝成全球第一座可完全拆卸再利用的球場

韓媒曝：共軍圍台演習期間　駐韓美軍U-2偵察機出動台海！

計程車副駕小狗轉身收錢　司機不捨愛犬看家每天帶上班

防疫險理賠逾417億！　逼近保費收入10倍

淫教授噁問女學生「可以進去嗎」　她偷擦精液反擊獲賠百萬

陽明7月營收年增24.8%、月減5.07%　第三季油價回跌有利業績

平均運費維持高檔　陽明7月營收逾367億元、年增25％

男性別害羞！大胸肌帥醫張皓強善用健身+醫美　教你練出完美身材

確診、外公過世後歸隊　董子恩調整心態下半季打擊率衝3成

黃心健VR作品大集結！高美館打造沈浸式空間　2大特展一次看

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

駕車抽大麻攔檢查獲送辦

桃園「圓頭綠＋左箭」號誌　再增130處　

台南永康就業中心實體、線上徵才

黃偉哲呼籲民眾應防範溪水暴漲避免受困

台大撤銷林智堅學位守住學術倫理

張東正參選爆藍營分裂　林世賢說話了

全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

南消辦潛水救援人員複訓

失智婦迷航桃園　呆坐一天暖警助返家

黃偉哲感謝國軍堅守崗位安定人心

屏東集團婚禮10/10登場

雲林第一案社會住宅開工　蔡英文親執鏟動土

基隆溺水頻傳　黃希賢提訂「戶外體驗活動契約範本」

給好兄弟安心吃！　桃園衛生局抽驗食品

更多熱門

相關新聞

大陸真的不敢動台積電？學者曝背後原因

大陸真的不敢動台積電？學者曝背後原因

中國為了恫嚇台灣，向美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行表達不滿，對台灣進行一連串的食品進口禁令以及圍台實彈軍演。台海兩岸關係緊繃，引起國際關注，但澳洲學者分析，中國不會制裁台灣的晶片業，因為一旦少了台積電，反而也會傷了自己的國內經濟。

台股暫失萬五大關　法人：本周防守盤「聚焦網通、蘋概績優股」

台股暫失萬五大關　法人：本周防守盤「聚焦網通、蘋概績優股」

高雄北漂嚴重　柯志恩要市長「邁擱裝傻」

高雄北漂嚴重　柯志恩要市長「邁擱裝傻」

政治風險波及供應鏈　產業被迫外移

政治風險波及供應鏈　產業被迫外移

英特爾恐害台積電3奈米製程延期　韓媒：三星超車利多來了

英特爾恐害台積電3奈米製程延期　韓媒：三星超車利多來了

關鍵字：

楠梓產業園區台積電陳其邁輕軌交通高雄市政府

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

姓名同音3字「手搖飲免費喝」

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面