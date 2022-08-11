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白眼狼！不顧收留12年恩情竟綑綁9旬母女害命　輕判15年定讞

▲▼綑綁殺害9旬婦人的張宥和（左）仍遭判無期徒刑，共犯彭奕皓（右）獲判11年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲綑綁殺害9旬婦人的張宥和（左），共犯彭奕皓（右），均獲輕判定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林昆鋒，不顧90歲李姓婦人收留自己12年的恩情，竟夥同2名友人先摻安眠藥迷昏李婦母女，而後綑綁2人，洗劫財物後逃逸，李婦因口鼻遭膠帶封口窒息死亡，釀成1死1傷慘劇。一二審均將3人判處無期徒刑，但更二審改將林男輕判15年，全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

根據網路資料維基辭典（WIKTIONARY），「白眼狼」常指忘恩負義之人。出處為《自壽詞》：「一生不戴烏紗帽， 半路常逢白眼狼。」句中白眼狼乃詞出有因，狼以生性兇狠著稱，而在狼群中尤以長着「吊白眼」的狼最為兇狠。林男的犯行發生後，媒體多以「白眼狼」稱呼林男。

本案發生於2018年7月26日，39歲的林昆鋒原本居無定所，到宮廟中當乩童後認識李婦兒子，進而與李婦同住，時間長達12年。雙方原本感情融洽，甚至對外以祖孫相稱，但林男疑因欠債而多次向李婦借錢，借不到就改成偷，2人間因此發生過數次爭吵。

案發前2天，林男找了缺錢花用的友人張宥和、彭奕皓，3人分頭購買犯案用品。案發當天，林男持安眠藥謊稱是顧肝腎的藥品，欺騙李婦母女吃藥後昏迷。3人以繩索綑綁，並進一步搜刮財物後逃逸。李婦兒子因無法入門又無法聯絡上母親，找消防隊前來破門後，發現李婦因手腳口鼻均遭膠帶綑綁，早已窒息死亡，李婦女兒也受有輕傷。案發後檢警鎖定林男追緝，並順利逮捕3人，檢方最後依照「強盜殺人罪」提起公訴。

一二審法院審理後，認定3人均犯「強盜故意殺人罪」，考量林男與李婦母女同住10多年，相互照料，情同親屬，卻因為積欠債務、缺錢花用就策畫強盜，造成死者家人永難抹滅的痛苦，實不宜輕縱，因此均宣告無期徒刑、褫奪公權終身。但更一審僅認定張男有殺人故意，仍將他判處無期徒刑，林男等2人獲得輕判。全案到了去年底更二審，更改認定3人均無殺人犯意，林男、張男改判15年，彭男改判14年6月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

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