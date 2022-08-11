夜遊巴黎河畔！美女遊客急跑公廁　下秒「竟遭闖入性侵」

▲塞納河畔舉辦巴黎海灘 （Paris-Plages）活動，為暑假無法休假的巴黎人提供休閒空間。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

一名美國女子遠赴法國度假，並與男友前往塞納河畔參加晚間活動，她因為內急，獨自前往公廁，竟遭惡狼尾隨並且闖入性侵。由於事發地點位於巴黎市中心、不論白天晚上都很熱鬧的安全地帶，因此發生性侵案件，引發全國譁然。

《衛報》報導，受害者6日晚間與男友外出，隔日凌晨1時左右，獨自進入巴黎第四區路易─菲利普橋（Louis-Philippe bridge）附近的公廁，但過了很久都沒有出來。男友等到心急，憂心忡忡地前往尋人，卻聽到陣陣哭聲，一衝進公廁就發現女友遭受侵犯。

警方當場逮捕一名23歲嫌犯，此人起初接受偵訊時，還極力否認性侵，辯稱是合意行為。27歲受害者被立刻送往醫院驗傷，把相關證據交給警方後，已與男友回到美國。

巴黎每年夏天都在塞納河畔舉行巴黎海灘 （Paris-Plages）活動，為暑假無法休假的巴黎人提供休閒空間，這裡距離市政府及巴黎聖母院都不遠，無論日夜都有大批人潮，許多市民及觀光客都會聚集在河畔飲酒野餐，一向被認為是非常熱鬧且安全的地方。