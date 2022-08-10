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把印尼看護當性奴！她為3孩忍淚被硬上　偷拍受辱片反擊色老闆

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲印尼籍小桃來台擔任看護，卻遇色雇主強暴她，威脅「把妳送回國」要她不准說出去。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園一名蕭姓雇主多次趁家人不在時，對家中印尼籍看護小桃（化名）伸狼爪，若是小桃不從他就威脅「把妳送回國」，但在印尼有3個小孩要養的小桃因為需要工作，只能含淚隱忍，被惡雇主性侵得逞4次，最後在印尼同鄉的幫助下小桃才揭發獸行，桃園地院依強制性交共4罪，各處3年6個月，應執行有期徒刑7年，仍可上訴。

小桃指控，她是蕭男妻子透過仲介介紹，到蕭家中擔任看護，負責照顧他們的孩子，並住進他們家中，但2019年9月23日至2020年1月28日之間，蕭男竟趁家人不在時、先是伸手摸她胸部，不顧她拒絕反抗，又強行伸入她下體，蕭男也威脅她不准說出去，否則就「要把妳送回印尼」，由於她很需要工作養3個孩子、在印尼也有債務，她只能選擇忍氣吞聲。

小桃後來忍不住將受辱一事向同鄉友人哭訴，友人建議小桃要蒐集證據、以便日後提告，小桃於是鼓起勇氣以手機偷偷錄下蕭男對她性侵的過程，並且在友人陪同下報案。

蕭男到案後開始瞎掰，表示小桃曾說想當他女友，他沒有拒絕、2人就自然而然發展男女朋友關係，承認有摟抱摸胸、但沒有強迫肢體接觸，也沒有威脅要把小桃送回國，他認為小桃可能是嫌過年時給她紅包太少，又抱怨在家中負擔工作太辛勞，心生不滿，想設法更換雇主，才以此誣陷他。

法官檢視小桃提供蒐證影像，雖然沒看到性交的直接畫面，但確實看到2人身體貼近，小桃衣物身體晃動，緊皺眉頭的表情，出庭時也情緒激動、流淚哭泣，且想以誣陷來更換雇主，還有比如遭虐待、不合理待遇等藉口，何須賠上自己名節而用被性侵這個理由？

桃園地院認為，小桃隻身來台工作，仰賴這份工作還債與養小孩，遇到這種事才不敢聲張以免丟了工作、造成經濟陷入困難，而蕭男卻看準這點要脅小桃不能將受辱一事說出去，小桃還需在蕭家人面前佯裝沒事繼續工作，等到真的受不了才蒐證報案，蕭男支配小桃弱勢地位、罪行明確，又企圖脫免責任，未與她達成和解，調查可證實的侵害至少4次，依強制性交罪4罪各處3年6月，應執行7年，全案可上訴。

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