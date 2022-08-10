「穿什麼顏色內褲」星探之狼尾隨少女欲性侵　辯生日思念乾女兒

▲有多次性侵前科的陳姓男子再度尾隨少女企圖性侵。（圖／翻攝自陳男臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名有多次性侵前科的「星探之狼」陳姓男子（43歲）去年12月在某百貨賣場，發現17歲少女落單，他竟尾隨少女進入廁所，亮刀準備性侵，少女掙扎呼救，幸好同行友人及時搶救才逃過一劫，沒想到陳男在今年1月又尾隨另名14歲穿著制服的國中女學生進入她家公寓，噁心地問對方穿什麼顏色內褲？陳落網辯稱當天是自己生日，且因乾女兒剛剛過世，他精神恍惚以為看到乾女兒才去搭訕，不是要性侵，法院審理後分別判處陳男1年6月和5月有期徒刑。

陳姓男子（服刑中）的性侵前科累累，17年前就曾對年僅9歲的女童指侵得逞，隔年6月他又企圖性侵女童未遂，後來陳男被依加重強制性交罪判刑7年8月定讞，2016年3月假釋。

▲陳男有多次性侵前科。（圖／翻攝自陳男臉書）

他出獄後曾進入劇組工作，對外自稱是經紀人，在臉書分享試鏡訊息，2018年4月一名小模誤信，南下試鏡，也險遭狼手。沒想到此案法院審理期間，2019年陳男又假冒星探結識一名邊緣少女，趁機對她猥褻，隔年更進一步性侵，謝女不甘遭凌辱，一時想不開跳樓輕生，雖大難不死卻已雙腳殘疾，後來少女去年11月再度在陳男家輕生亡，檢方懷疑謝女死因不單純，但最終查無外力介入，將全案簽結，陳因此被稱為「星探之狼」。

起訴指出，陳男在去年12月某日下午6時許在某百貨賣場，發現少女一個人要上廁所，他尾隨進入女廁所，反鎖大門後，摀住少女嘴巴要她「別叫」，少女掙扎反抗，陳男隨即拿出刀子恐嚇，少女嚇得大叫，所幸同行友人在廁所外聽到，趕緊拍門呼喊，陳男見事跡敗露逃。

▲陳男去年底進入百貨賣場尋找下手對象。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

今年1月中旬某日的下午5時許，陳男見到另一名穿著制服的國中女生落單，竟尾隨國中女到她家，進入公寓後，陳男猥瑣的問小女生「幾歲？念幾年級？內褲穿什麼顏色？可不可以看一下？」，嚇得小女生馬上逃回家，也逃過魔掌。

兩名被害少女報案後，警方調閱監視器鎖定有多次性侵前科的陳男，他在警詢時辯稱，自己在賣場沒有性侵意圖，當天是自己的生日，前一個月他的乾女兒自殺死了，他犯案當天以為遇到乾女兒，才上前搭訕講話，而且也沒有拿出刀子，在公寓則是想問女學生喜歡什麼顏色，想買個娃娃給女兒，檢方認為他說講話搭訕是脫罪之詞，偵結後依強制罪嫌將陳男提起公訴。

高雄地院審理時，陳男和律師都辯稱他有長期的精神疾病企圖爭取減刑，但醫院卻證明他仍有行為控制能力，法官認為他犯罪事證明確，依犯剝奪他人行動自由罪處徒刑1年6月，強制罪部分則判處5月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。