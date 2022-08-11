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國一女遭狼師摟腰摸臀　崩潰PO文「噁爛死了」！學姊曝更慘遭遇

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國二女生遭老師熊抱並以下體頂碰，隱忍不敢聲張，直到得知學妹被同1名老師侵犯才揭發。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名被學生暱稱「爺爺」的曾姓國中體育老師，被控任教期間涉強摟、猥褻2位女學生，其中1位女學生寫臉書爆氣大罵「噁爛死了」，勾起另1位女學生受辱的心事，各向校方反映後提告，曾男一概否認，堅稱遭2位女學生捏造故事攀誣，台北地院詳查認定女學生並沒杜撰虛構，且有旁證推翻曾男的辯解，依性騷擾與強制猥褻罪判他1年2月徒刑，可上訴。

判決指出，2位受害女學生是學姊學妹關係、彼此認識，2019年2月22日下午2點多，當時讀國一的受害學妹班級上體育課，依曾男指示做操跑操場準備打籃球，曾男藉口需要幫手在公文蓋章，叫受害學妹單獨到體育組老師辦公室，趁內外無人，他突然熊抱女學生摟腰摸臀，還把頭緊貼著女學生左胸好幾秒。

女學生呆住，手足無措，還沒來得及推開，曾男自己就鬆手分開，正好女學生班上的體育股長進辦公室請示要跑幾圈操場，但沒看到曾男猥褻女同學的舉動，女學生趁隙落跑，當天下午4點多就在臉書PO文爆氣開罵「噁爛死了，鹹豬手給我拿開啊」等語。

要好的同學看到PO文，紛紛打聽發生什麼事，女學生一股腦怒稱「老曾，色鬼」、「他今天，騙我說，叫我去體育組」、「他就突然抱我，摸我屁股，臉躺在我胸部上」、「真的太傻眼了，他媽的」、「真的快氣到哭了」。

受害學姊當時讀國二，得知學妹遭遇，當晚利用一起補習機會詢問，鼓勵學妹要告訴老師，並當場傳訊息給師長反映，學姊並說出塵封內心的受害遭遇，原來她在前1年（2018年）10月19日上午11點多，在校內游泳池更衣室入口附近，同樣被曾男熊抱摟腰摸臀，更過份的是，曾男用下體不斷頂觸她的大腿。

受害學姊說，當時她陪1位女同學利用游泳池無人上課空檔，自行計時補考游泳，女同學考完去淋浴更衣，她獨自在外等候，竟遭曾男的鹹豬手侵犯，她用手肘撞曾男反抗但對方不鬆手，幸虧女同學換好衣服開門聲響很大，曾男才趕緊放開，還要她「不可以講出去」，她直到看見學妹的遭遇太誇張，才決定揭發。

2位女學生由家長出面向校方要求調查，並先後報案提告。現已退休的曾男到案一概否認，堅稱辦公室人來人往，校內游泳池開放時間都有救生員駐守，怎可能有機會非禮女學生，他推稱受害學妹上課偷懶不想跑步，被他糾正時還反嗆三字經，受害學姊始終說不清楚事發地點，可見2位女學生捏造故事攀誣他，可能是不滿他教課方式或彼此對話有爭執所致。

曾男還找老同事證稱，2位女學生平常叫他「爺爺」或「老曾」，態度不是很尊師重道、講話沒大沒小，想藉此證明2名女學生意圖陷害他。但法官查明很多學生跟2位受害女學生一樣暱稱曾男，不代表學生就有攀誣曾男的動機，且曾男諸多辯詞與證人及客觀事實不符。

法官認定曾男侵犯2位女學生，造成的危害不輕，且不認罪也沒和解、態度惡劣，依性騷擾罪判刑4月、得易科罰金12萬元，另依強制猥褻罪判刑10月。至於2位女學生和第3位女同學另外指控曾男多次趁機吃豆腐等舉動，法官認為欠缺證據，判曾男無罪，全案可上訴。

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