淫教授噁問女學生「可以進去嗎」　她偷擦精液反擊獲賠百萬

▲小安被系上教授叫到辦公室4度猥褻，噁問「有高潮嗎」，她偷偷將精液留存當成證物提告。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者蔡怡萍／新竹報導

一名任職於新竹地區某大學的男教授，被系上女學生小安（化名）指控在辦公室4度強吻、親胸部，又用手侵犯她下體，還噁問「有沒有高潮？」，她最後偷偷將教授射在她肚子上的精液用衣服擦拭，帶到醫院驗傷報案。新竹地院審後衡量教授與小安以100萬達成和解，依照利用權勢猥褻、性交罪共4罪，處教授有期徒刑1年，得緩刑3年，仍可上訴。

根據判決，這名大學男教授在系上教課並兼任行政主管，而小安是系上學生，並且擔任全職工讀生，工作內容由這名教授監督指導，2021年6月21日起，教授趁權勢之便，連續4天趁與小安獨處時將她抱到腿上，掀起她上衣親吻胸部，脫下她褲子以手指猥褻。

小安指出，第3次時教授還噁問「有沒有高潮」，她別過頭去不講話，教授就接著把自己褲子脫掉，問「可以插進去嗎？我不會射在裡面」，她搖手拒絕，第4次時教授又問了一次，然後就自慰直到射在她肚子上，這次她偷偷用衣服將精液擦起來，然後當成證據到醫院驗傷並報警。

教授接受調查時坦承不諱，但他強調沒有明顯感受到小安表達拒絕或推開，若她掙扎他就不會繼續下去，且第1次後小安應可預見到辦公室與他獨處可能有什麼狀況，小安隔天仍選擇到校與他相處，始終沒出言反對，表示並沒有任何強迫行為。

但小安說，因為對方是系上教授、又算是她上司，雖然她每次都心想「可能會發生不好的事」，但不敢也不知道怎麼反抗，感覺很奇怪，也很害怕。

法官審後認為，該名教授利用師生關係，小安又因教育、業務關係而受到監督，卻利用這個機會與小安獨處、進而侵犯，小安因「服從支配」而隱忍屈從，達到違反意願的程度，惟念後來教授坦承全部犯行，積極與小安調解，最後以100萬元達成和解，小安同意給予緩刑，於是依利用權勢、機會猥褻性交罪，4罪合併處1年徒刑，可易科罰金，緩刑3年，期間付保護管束，並於判決2年內接受法治教育12場次，仍可上訴。