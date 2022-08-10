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女兒全程目睹狼父4度強摸同學下體　害身心重創轉學3次下場出爐

▲桃園市林姓男子於2017年間在網路認識未成年女網友，卻連續5次與對方上床嘿咻挨告。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲新竹一狼父喝醉後，見女兒邀來家中過夜的女同學在旁邊玩手機，竟獸性大發，當著女兒面前，多次猥褻她同學的下體。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一少女小柔(化名)到女同學家過夜，2人一起在同學的父親床邊打地鋪，想不到這名狼父晚上喝完酒在床上休息，見小柔在他床邊玩手機，竟起色心，翻身到床下強行撫摸小柔下體，同學見狀將父親罵回床上，但他沒過多久又下床再摸一次，整夜來來回回持續對小柔猥褻4次，直到同學帶小柔一同躲進廁所才作罷。此案經新竹地院審理，法官認為小柔因學校傳出相關流言已轉學多次，可見創傷嚴重，依犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，將該名父親重判3年1月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，小柔因周末要和同學出遊，於去年10月14日放學後先到同學家過夜，並一起在同學父親床邊打地鋪。到了晚上10點，同學的父親在家中喝完酒，和小柔、同學3人在房內休息，父親見小柔在床邊地鋪上玩手機，竟獸性大發，下床躺在她旁邊，不顧她掙扎強行撫摸下體，同學在一旁目睹父親犯行而大聲斥責，他才悻悻然回到床上，過一陣子又再度下床撫摸小柔下體，就這樣床上、床下來來回回至少4次，直到同學帶小柔一同逃到廁所躲避，父親才罷手，事後小柔家人得知此事，報警處理。

警詢時，父親坦承有摸小柔下體，但對於小柔指控他指侵她長達一分鐘，父親則稱當時喝多了，神智模模糊糊的，不記得有沒有做過。

此案經新竹地院審理，認為尚無積極證據證明父親有指侵犯行，但因此事在學校傳開，小柔已經轉學2次，又即將要轉學，且只要聽聞學校有人在傳此事，小柔就會抗拒上學，可見父親已對小柔造成嚴重創傷，同時還讓自己的女兒目睹犯罪全程，影響女兒日後的人格發展，法官審酌他與小柔父母達成調解，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處父親3年1月徒刑，全案還可上訴。

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