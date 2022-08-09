林智堅涉抄襲「台大撤學位」！　他揪1疑點：非常不合邏輯

▲民進黨桃園市長參選人林智堅論文遭台大判定抄襲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，今（9日）天上午公布審定結果。台大表示，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文。對此，醫師杜承哲則質疑台大的審定判決，直指「余先生致謝過對方『給予資料』」，還可以被判沒有問題，也是「非常不合邏輯」的事情。

台大上午出面公布林智堅論文案審定結果，醫師杜承哲在臉書指稱「台大審定會做出了『自己研究自己，被認定抄襲』的判決。」他說，理虧的地方當然是存在，主要在於發表時間先後，和系方沒有比對完兩人內容就讓他們發表。同時他也認為，「我同樣不能認同，假冒外交官被抓的教授可以繼續穩坐社科院院長，還召集審定會，審定會還沒開會，自己就做出醜聞的結論。」

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杜承哲表示，余先生致謝過對方「給予資料」，還可以被審定會判沒有問題，也是「非常不合邏輯」的事情。

另外毒理專家招名威也在臉書發表看法，他透露自己參與過大專院校的論文審查，通常都要三至六個月才會有結果，直呼「台大的行政效率怎麼那麼好！」現在是暑假，所有教授都在放假期間，都還可以在收到檢舉信之後一個月內收集證據，完成審查並出示報告，還開記者會。更說自己身為校友很意外。

▲台大審定委員會確認林智堅論文抄襲。（圖／記者黃國霖攝）

對於林智堅論文抄襲，台大表示，教務處在7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林生和余生的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲，教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。

台大說明，社科院也依據處理要點規定，由院長蘇宏達擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業，因為委員會認定林智堅碩論抄襲余正煌且情節嚴重，撤銷林生碩士學位。

媒體詢問，林智堅若不服這次結果，是否有相關補救辦法，台大教務長丁詩同表示，依照碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點辦理，審查是秘密方式，審查結果會在核定後通知檢舉人跟被檢舉人，兩方都會知道結果，內容和過程不會另外公開，若不服這次裁定結果，當事人可跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

台大主秘王根樹補充，針對這次裁定結果，當事人都有他的權利提出訴願或必要後續相關的法律訴訟，目前也有相關辦法可參考。

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