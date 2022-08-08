光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好痠

▲「珍珠爆量照」讓人覺得咀嚼肌隱隱作痛。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人喝手搖飲必加珍珠，一邊喝一邊咬才療癒，有網友卻在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出一張「珍珠爆量照」，份量讓人光用看的就覺得咀嚼肌在痛，底下紛紛直呼，「喝完直接急診室排隊」、「不要，太多太噁心了」、「牙槽RRRRRR」、「我才不要，嘴好痠

。」還有人狂起雞皮，「密集恐懼症發作！」

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「當你的朋友是店員時。」一位網友貼出照片，只見畫面中有人捧著3杯珍珠爆量的珍珠奶茶，但這樣似乎還不夠，鏡頭前還有2個大的塑膠保鮮盒，竟然都裝著滿滿的珍珠和波霸，簡直就是珍珠富翁。

▲網友看到後頻搖頭，直呼不想嘗試。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

不過看到照片後，大部分網友都直搖頭，流露出恐懼的眼神，「這會肚子痛沒辦法消化了吧」、「一顆熱量10大卡，糖尿病吧」、「這是我一直以來，每次去買珍奶時，會看著店員產成的幻想，但是今天看到照片後，我再也不敢胡思亂想了」、「這也太撐了，一半就緊繃了。有試過特大杯放7成大珍珠，吃到後面超痛苦的，隨時都有下巴快脫臼的感覺。」

也有人趕緊滑掉照片，「密集恐懼牙起來！」還有人則是笑呼，「我需要這種朋友」、「珍珠吃到爽耶～」、「這是珍珠便當吧」、「當朋友在飲料店工作，又聽到妳說妳在減肥的時候」、「你去看看飲料店打烊時的廚餘桶，跟照片裡一毛一樣」、「這個月珍珠虧損好幾箱，你有頭緒嗎」、「珍珠自由。」