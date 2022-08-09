「茶之魔手」展店密度驚人！網一查地圖嚇傻：以為中共飛機

▲茶之魔手在南部的據點密集度十分驚人。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

炎炎夏日來杯清涼的手搖飲是許多人的日常，也因此台灣的飲料店在街頭巷尾愈開越多。就有一名網友好奇搜尋了「茶之魔手」在台南有幾間分店，結果一查嚇呆了，密集度堪比超商，讓網友笑喊：南霸天不是叫假的。

一名網友於臉書社團「爆廢公社」，貼出一張超密集的地圖照，附文表示「無聊查了一下台南茶魔分佈位置。密集度堪比小七全家了，遍地開花」。原來這張超密集的地圖照，是手搖飲料品牌「茶之魔手」在台南分店據點。

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圖中可見小小的地圖方格被「茶之魔手」密密麻麻的占據，細細數一下，這小小區域竟有逼近50間「茶之魔手」，密度高到讓網友笑稱：堪比小七、全家！手搖南霸天不是叫假的！

▲原PO發現「茶之魔手」的展店數堪比超商。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

貼文吸引不少茶魔迷討論，「南部人很愛」、「茶魔中部很少..不然超愛仙楂烏龍」、「可惜新竹竹北的倒了，蠻喜歡喝的」、「竹東店還活著」、「喝過青梅青無糖就不會覺得茶魔很難喝了」、「北部沒幾家，幾年前還隨處可見，現在怎麼都倒光了？很遠才看到一家，是太甜嗎？」、「台中也陸續在慢慢開的感覺」、「抗議..台中太平沒半間」、「台南是茶魔的發跡地」、「藍莓凍奶.仙楂烏龍好喝~」、「伯爵QQ~山楂烏龍~~梅子青好喝」。

但也有網友認為茶魔不合他的胃口，「之前我身邊的朋友都不喝茶魔⋯」、「超難喝的...這家的茶無糖就可以喝出泡的茶葉有多爛」、「自從茶魔換了奶精，就不再去買過了」、「感覺鹿港人不愛 唯一那間已收攤」、「茶味很淡不愛」、「甜死不愛」、「完全不愛」、「永春開過一家前幾年收了。」

「茶之魔手」具有超過30年的歷史，是台灣第二大、擁有506間門市的手搖飲品牌，在南部飲料市場擁有廣大支持的鐵粉。臉書粉專「台南式」去年就曾統計台南手搖飲料品牌的店數，截至2021年5月10日為止，茶之魔手以234間奪冠。