醫酸台大效率好！　黃士修提「2時間軸」打臉：有人欠缺歷史記憶

▲招名威質疑台大審查林智堅論文案審太快。（圖／記者呂佳賢攝）



實習記者楊欣倫／綜合報導

台大於昨（9）日認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，且情節嚴重，決議撤銷林生碩士學位。同日招名威於粉專發文表示，論文審查通常都要3至6個月，現在台大效率怎麼變這麼好？沒想到4小時後便被黃士修打臉，指李眉蓁論文抄襲案決議時間更短，「有些人不知道是欠缺歷史記憶還是忘了查證先前案例」。

本站曾報導《台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了》，身為校友的招名威對於台大審查結果表示很意外，因為過去曾參與過大專院校的論文審查，通常都要3至6個月才會有結果，現在教授明明在放假，卻能在收到檢舉信後一個月內收集證據，完成審查並出示報告，「一堆相同顏色背景的主管排排站，台灣的學術真的有救了！」

▲黃士修提出李眉蓁論文案審查時長僅30天。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授毒理威廉）



4個小時後核能流言終結者創辦人「黃士修」便在該貼文下方留言，「李眉蓁案於2020年7月20日揭露，2020年7月24日中山大學受理，2020年8月19日公告判決撤銷，全案30天；林智堅案於2022年7月5日揭露，2022年7月20日台灣大學受理，2022年8月9日公告判決撤銷，全案34天。」火速打臉招名威。

黃士修更以「校譽維護的確要更嚴謹，身為台灣人也很意外」回應招名威。其他網友也在黃士修的留言中回覆道，「瞬間打臉」、「他不敢回覆啦，裝死」、「原來是啊，可見台大非常嚴謹的在處理」、「這臉打得啪啪響，毒理學博士反而不敢說話了」。

而招名威今（10）日稍早則回應黃士修，「你真的很閒耶，數饅頭數習慣了吧？這證明了什麼？土條認證台大效率比中山更差。」