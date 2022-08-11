自己的電自己發！屏東花不到6年拼出全國第一　100%綠電供應民生用電

▲屏東縣政府積極發展綠電，達成1GW再生能源併網量，作為邁向100%再生能源城市永續的第一步。（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

記者洪菱鞠／專題報導

南台灣的熱情就連陽光也給人留下深刻印象，屏東一年日照天數超過300天，平均每天等效日照時數約4～4.7小時，極具發展太陽光電的潛力，屏東縣政府充分利用這項優勢積極發展綠電，在今年6月達成100%民生綠電的目標，是全國第一個，可供應白天尖峰時段的家庭用電需求。而在花不到6年時間，併網量成長10倍，從僅約121MW衝到1GW再生能源設置量，有如坐火箭般推動綠能策略，靠的全是「走自己的路」。

全球暖化日益嚴重，發展綠能及低碳潔淨能源是世界各國的努力方向，台灣也在走向能源轉型的路上。8月9日這天，屏東縣政府盛大舉行「民生綠電RE100暨邁向永續城市發表會」，縣長潘孟安親自宣布屏東完成創舉，再生能源併網容量達成1GW目標，不僅成為全國第一個達到民生綠電RE100的縣市，同時在全球參加RE100再生能源城市與區域聯盟眾多城市裡，屏東縣擁有80萬人口、土地面積2,776平方公里，亦是人口及土地面積規模最大的城市，難度高於澳洲坎培拉、韓國麟蹄郡、美國科羅拉多州亞斯本等城市。

▲▼縣府參考台電公司用電部分統計，全縣用電最高以家庭、民生用電佔33%最多，現在透過屏東縣1GW已併網再生能源設施產生發電量，可供應白天尖峰用電時刻的家庭用電需求。（圖／記者周宸亘攝）

RE100指的是「Renewable Energy 100%，百分百使用再生能源」，為邁向民生綠電RE100永續城市，屏東縣政府於2009年加入地方政府永續發展理事會後，2016年再宣示參與「全球100%再生能源城市與區域聯盟」，並盤點當年全縣總用電量約為45億度，其中以家庭、民生用電占比約三分之一最高，因此以住宅部門為優先，在考量屏東縣日照條件後，設下100%民生綠電、訂定全縣再生能源併網容量1GW的目標。

把家鄉打造成綠能家園，是潘孟安一直以來的想法，例如恆春半島特有的落山風，他認為很適合開發陸域風力發電，過去擔任議員時就提出利用風能作為地方的永續發展能源，但礙於當時相關法規不足，無法順利推動。他毫不諱言的說，「再生能源過去在台灣都是一個空有的歷史名詞」，直到2009年他在立法院擔任總團幹事期間，特別針對擱置將近9年的再生能源發展條例，召集朝野協商達成共識後，才有了法源依據。

▲潘孟安希望把家鄉打造成綠能家園，他上任後，積極整合縣府各局處，於2016年成立全國第一處「綠能專案推動辦公室」單一窗口諮詢服務。（圖／記者周宸亘攝）

但即使後來潘孟安以「養水種電」計劃設置當時全國第一個大型地面光電案場，屏東綠能推動也沒有變得容易，之所以難上加難，主要來自4大限制，包含民眾對光電刻板印象、台電配電（饋線）線路容量不足、先天條件上不如其他縣市得以大面積公有閒置土地或既有閒置產業專區轉型設置太陽光電設施，以及近年綠能政策更迭頻繁，各部會規範相互扞格。

「屏東綠能推動比較早，也面臨到其他縣市沒有的衝擊，像是業者虛占饋線容量、再生能源申請項目繁瑣，法規多如牛毛、程序不完備產生紛爭、地主權益不保，以及民眾對於光電板存有電磁波或重金屬等疑慮，以上種種對於發展光電都是非常不利」，為了解決各種亂象，潘孟安整合了縣府各局處，於2016年成立全國第一處「綠能專案推動辦公室」單一窗口諮詢服務。

「綠能專案推動辦公室」不只是縮減廠商、民眾在不同局處窗口往返的時間，更從最根本的事務做起，像是標準化申請流程，將文字表格化、圖像化，更淺顯易懂；當地主對於合約內容有問題時，有專人可協助把關，或是到現地實際勘查；也設立土地租約範本，向地主說明農地申請變更後，所需繳納稅金有哪些，把資訊透明化，保障在地權益；另外是作為地主和業者之間的平台橋樑，負責溝通及協調。

就像潘孟安經常掛在嘴邊說的「憨憨做、實實做、惦惦做」，屏東縣一步一腳印推民生綠電，現在包括西半部、市區，以及潮洲、內埔、萬巒，幾乎都能看到太陽光電設置，大多集中在人口稠密地方外，也針對相對不適宜耕種的土地為優先，全力規劃「太陽光電專案專區」，在嚴重地層下陷區如東港、林邊、佳冬、枋寮，成功集結上千位有意願的地主，公私協力推動全台最大分散式私有地光電聚落，在「高樹光電示範區」則有第一座盜採砂石回填地轉型設置光電廠。

▲「高樹鄉太陽光電專區」是第一例結合中央、地方、台電及業者四方，把盜採砂石回填地轉型設置太陽光電案場的經典案例。（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲九如掩埋場也能設置地面型太陽光電。（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

在不影響原有設施功能下，另結合再生能源活化閒置空間或場域，發展出「土地複合式利用」，縣府上下共有13個局處、齊心協力合作推動至少20種結合不同設施類型的太陽光電樣態，例如大武丁滯洪池浮動型太陽光電、大響營堤防太陽光電、學校風雨球場設置太陽光電、部落防災型微電網、閒置鄰避設施如已遷葬公墓、已封閉掩埋場設置太陽光電等。

跳脫傳統單一局處業務思維，縣府團隊一起投入綠能，過程雖有困難和挑戰，也開了全國先例，其一是透過台電公司協助建立「循線找地」的饋線盤點，綠能策略研擬可避免土地破碎化，電力傳輸更有效率；另一項是首創「零預算」模式，公開遴選相對具有建置能力的業者投資，讓閒置土地再利用，不只地主可以獲得出租土地的租金，光電廠商提撥部分發電收益也會回饋到各局處，以此來減少公帑支出、增加自有收益。

不單單是「節能減碳」四個字，屏東透過能源轉型活化既有土地利用，同時解決農村高齡化以及限制抽取地下水的問題，執行案例成為其他城市學習取經的對象，零預算概念更在國際舞台上被看見，2021年11月獲得ACSEE國際期刊認同，為全國唯一入選，2022年成為全球綠能智慧化城市的最佳投資典範，推動成果受到國內外肯定，潘孟安都自誇，「綠能專案推動辦公室所做的工作，是其他縣市做不來的」。

潘孟安認為，台灣是島嶼國家，有98%能源仰賴進口是不爭的事實，提升能源自主率對國家整體發展有好沒有壞，尤其在綠能趨勢下，未來企業發展需要再生能源憑證時，唯有附帶其他條件，才有辦法把市場做區隔化，讓產業進來，人民就業，綠電發展可望成為國家競爭力。

屏東接軌國際，達成RE100民生綠電階段性目標之後，1GW再生能源設施包括太陽能、風力、沼氣等，已達全縣民生用電三分之一，潘孟安指出，下一階段是讓工業用電也使用綠電，不管是工業、民生都能滿足供電需求，也著手規劃光電儲能，讓區域型電網未來有機會實現，為台灣建立一個新綠能發展模式，並把實質作法及經驗分享給其他縣市，大家群起效尤，未來20%能源自主真的不是問題。