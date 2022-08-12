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屏東不只學校球場、堤防會發電　劣地改種綠電重生變綠金

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲屏東縣政府積極推綠電，發展出不同設施類型的太陽光電樣態，像是學校風雨球場也能成為發電場域。（圖／屏東縣政府環境保護局提供，以下同）

記者洪菱鞠／專訪

來到屏東不只可見山海美景，還可以看到發電的屋頂、堤防、學校，以及會發電的滯洪池，是當地人的生活「綠金」。太陽能光電在屏東被發揮的淋漓盡致，除了土地複合式利用，結合再生能源活化閒置空間或場域，嚴重地層下陷土地、盜採砂石回填地改種綠電後，讓劣地獲得重生，同時解決了農村高齡化以及限制抽取地下水等問題。

屏東的「等效日照時數」每日約4～4.7小時，對於發展太陽能光電有先天優勢，自然成為地方政府拼純電覆蓋率的重點。雖然一般民眾合法申請後，也能在住宅屋頂鋪設太陽光電板，但在饋線逐漸飽和，屋頂型太陽能也建置差不多的情況下，屏東縣政府推動民生綠電發展出「太陽光電專案專區」、「土地複合式利用」兩大策略，並透過廠商自建升壓站倂接輸電線路，解決台電配電饋線容量不足的劣勢。

設置地面型光電需要大面積土地，為兼顧友善環境、生態，同時取得民眾認同，再加上農委會修正農地變更使用規定嚴格把關，屏東不破壞良地，只利用相對不適合耕種的土地，像是針對經濟部水利署劃定嚴重陷地層下陷區，包含東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮，篩選不利農業經營、需要休耕涵養地下水的農業用地；或是國產閒置土地如「高樹太陽光電專區」，啟動綠能專案，重新賦予土地新的利用價值。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲屏東推動「嚴重地層下陷區太陽光電專案」，利用相對不適合耕種的土地來建置。

只是盤整已無法耕種的劣地後，又是另一挑戰，縣長潘孟安說，「屏東不像其他縣市，例如雲林100公頃的大片土地才兩個地主，或是台南七股鹽田只有單一地主，屏東在地層下陷地區，有的要一次面對2、300位地主，必須一一溝通，保障他們的在地權益，改變對光電的刻板印象，因此不少地方都是集結很多地主的土地一起建置，如何做好『土地整合』是後天環境要克服的最大困難。」

以佳冬鄉案場為例，超過100公頃私人土地就有300多位地主，綠能專案推動辦公室必須辦理無數場專案說明會，和鄉親完整說明政策始末，待廠商將地主同意書送件後，縣府還要電話逐一確認每位地主意願，以及派專人到實地勘查，確保地主與業者達成共識，如此程序反覆執行，不斷來回溝通，就是為了避免紛爭產生。此外，區域內不同土地各自分散，要把所有再生能源案場併接起來，也是一大挑戰。最後花了不到3年時間，完成99兆瓦設置容量的案場建置，正式發電。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲「土地整合」是要克服的最大難題，光是在佳冬鄉的光電案場就有超過100公頃私人土地、逾300多位地主。

全屏東有33個鄉鎮市，完全採取因地制宜方式推動光電專案專區計畫，但為什麼優先選這4個區域，主要是因為地層下陷為不可逆現象，藉由「嚴重地層下陷區計畫」不僅提升綠電占比，活化了既有土地，更成功整合上千位有意願的地主，共約165公頃低地利土地或魚塭轉型設置太陽光電，形成全台最大分散式私有地光電聚落，估算每年可產出2.7億度綠電，相當於供應4.9萬戶家庭使用。

潘孟安提到，過去一年一公頃農作用地租金約4、5千元，光電用地租金則提高10倍，是吸引地主參與能源轉型的誘因之一，另外也與人口持續外移、地方人口高齡化有關，尤其屏東65歲以上長者人口數佔比明年約達到20%，當田地沒有人耕作，與其放著閒置、荒廢，倒不如做附加利用，在經濟拮据、困難時刻，還可以用租金改善生活，透過引進替代性產業，期盼綠能產業扭轉既有農村所面臨的窘境。

除了私有地，屏東高樹鄉也有劣地華麗翻轉的經典案例。多筆國有土地早期遭盜採砂石嚴重，坑洞深度達20多米，特殊奇景被戲稱為「大峽谷」，縣府以水利署疏濬土石方回填後，2017年以37公頃不適合農作的土地啟動整體規劃，推動「高樹太陽光電示範區」，結合中央、地方、台電及業者四方，大工程在荖濃溪架設基樁、鐵塔、串連線路，公私協力合作，終於完成首座採集結公有地升壓跨溪鐵塔併接輸電線路光電案場，2021年11月完工41MW併網，每年可發5,075萬度電，供高樹地區9,100戶家庭用電。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲▼縣府以水利署疏濬土石方回填高樹盜採砂石地，推動太陽光電示範區。上圖為回填前，下圖為回填後。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲「高樹鄉太陽光電專區」是第一座把盜採砂石回填地轉型設置太陽光電案場。（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

推動綠能過程中，屏東開創不少新局，首創「循線找地」避免土地破碎化，減少電力傳輸耗損；以零預算模式建置，公部門減少公帑支出，還可增加地方自主財源；「高樹太陽光電示範區」則是第一座以盜採砂石坑轉型設置光電廠，今（2022）年還獲得全球智慧解決方案「最佳綠色投資獎」，成果受到國際肯定，後續也將持續透過國有地帶動周邊私有地轉型光電。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲全國首創建立「零預算」推動模式。

此外，跳脫傳統單一局處業務思維，包括環保局、民政處、教育處、水利處等，縣府上下共有13個局處全員動起來，與鄉鎮公所齊心推動，在不影響原有設施功能下，發展出至少20種結合不同設施類型的太陽光電樣態，包括掩埋場光電、公墓轉作光電運動公園、停車場光電屋頂、校園光電風雨球場、原鄉部落防災型微電網等，其中更只花了42天就設立全國首座大武丁滯洪池浮動型光電，接下來計劃結合屏東新農業發展、生態及景觀等永續發展概念，推動更多複合型光電設施，例如農電，為太陽能光電找到更多創新可能。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲大響營堤防太陽光電。

屏東民生綠電（圖／屏東縣政府環境保護局提供）

▲全國首座大武丁滯洪池浮動型光電，在縣府團隊、中央及地方各部會齊心推動下，只花了42天就設立完成。

截至今年6月底，屏東已達到1GW再生能源併網量，再生能源達全縣民生用電三分之一，成為全國第一個達到民生綠電RE100的縣市，可供應白天尖峰用電時刻的家庭用電需求。潘孟安說，綠能是全球趨勢，屏東縣邁向永續城市的歷程雖然艱辛，但沒有路就自己找路，縣府局處垂直整合成立綠能專案辦公室全力推動，面對並解決上千位地主的問題，顧及民生也確保在地權益，為廠商創造友善的綠能投資環境，同時突破不同部會單位權責藩籬，讓能源轉型順利推行，而階段性目標的達成，只是城市永續的第一步，未來2、3年希望把再生能源提升到1.5GW，繼續朝淨零碳排邁進，不管民生或工業都能使用綠電。

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