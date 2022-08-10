解放軍對台演習是警告！　宋忠平：不是讓台灣斷水斷電

▲解放軍今10日宣布軍演完成各項任務。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區今（10）日近期在台島周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務。但也強調戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡。原本外界分析，軍演持續可能威脅台灣天然氣七天儲存量，將面臨斷氣斷電的風險。大陸軍事專家宋忠平分析，這次演訓目的不是讓台灣斷水斷電，只是一個警告。

宋忠平從現實的角度來講的，此輪演訓將會是常態化、長期化、實戰化、按需軍演。也就是說，如果「台獨」勢力、域外勢力挑釁，將會根據實際需要再進行演練。

他強調，「要明確的是，這次演訓的目的不是讓台灣斷氣斷電，這只是一個警告而已。」

宋忠平說，除了實兵實彈的演練時間設置了禁航區和禁飛區，其他時間民用的飛機、船只都已經通航，不存在封鎖的概念。因此，這次演練其實只是短暫的，在一定時間內進行。

▲解放軍在其他海域繼續演習。（圖／CFP）

除了台海演訓之外，大連海事局宣布從8日渤海部分海域執行為期一個月的「軍事任務」；連雲港海事局宣布，6日至15日，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。廣東海事局發布航行警告，從8日至9日每天8時至18時，南海湛江南三島東部海域進行射擊訓練。解放軍在渤海、黃海、南海進行連串的軍事行動又是傳遞什麽信號？

宋忠平指出，這次演練主要是在台海進行，主要是因為針對裴洛西訪台，通過這種方式對美台進行警告。但未來在台海爆發軍事衝突，千萬不要指望只是台海只是「局部衝突」。如果真爆發中美之間的軍事衝突，美國一定在各個海域都會煽風點火，製造麻煩，解放軍必須要做最壞的打算。

他認為，在黃海、東海、南海，甚至渤海都做好防空、反導、反潛以及相應的防禦性的準備。其中，防空、反導、反潛是三個重中之重的科目，要加強訓練。只有這樣，才能大陸內地、沿海，尤其是經濟重鎮得到更好的保障。

從解放軍的角度來講，這次在多海域演練的意義非常重大。尤其是渤海的演訓，這裏事關首都圈、京津冀地帶加強相應的防護工作，非常有必要。