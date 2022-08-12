解放軍辦歷史展「暗示日後登島」：吸取作戰經驗…陸網嗨爆刷一排

▲解放軍辦「海南島戰役專題展」，吸取日後登島作戰經驗。（圖／翻攝自東部戰區）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍在台灣周邊海空域進行的聯合軍演雖於10日宣告落幕，但解放軍東部戰區微信公眾號11日發布消息稱，東部戰區政治工作部近日與海南省博物館聯合舉辦「海南島戰役專題展」。報導強調，此戰對未來戰爭特別是「渡海登島作戰」提供了寶貴經驗。

解放軍東部戰區微信公眾號指出，此次展覽依據黨史軍史有關記述，綜合大量史料文物和學術研究成果，全面回顧解放軍解放海南島的戰役經過，深入分析戰略運籌、戰機把握、戰術創造、戰鬥精神等各個方面的戰例啟示，「領略老一輩革命家軍事家的戰將風采和指揮藝術，感受參戰官兵的忠誠信仰和血性膽氣，體悟人民戰爭的磅礴偉力，探尋打贏未來戰爭的制勝密碼。」

報導稱，1950年3月5日至5月1日的海南島戰役，是解放軍史上打的為數不多的渡海登陸戰役，也是典型的「以劣勝優」之仗，「這一仗我軍沒有制海權和制空權，沒有制式軍艦，僅憑2,000多艘木帆船和100多艘機帆船，就橫渡海峽天險，一舉突破國民黨軍在海南島構築的『伯陵防線』，將紅旗插上了『天涯海角』，創造了木帆船打敗鐵甲艦的奇蹟，此戰對未來戰爭特別是渡海登島作戰提供了寶貴經驗。」

報導還稱，官兵們談道，「當年，我軍在條件極其簡陋、敵我戰場優劣懸殊巨大的情況下，都能跨海登島制勝；今天，我們更有信心和能力克服一切困難、打敗一切敵人，維護祖國主權和領土完整。」

▲網友留言。（圖／翻攝自微信公眾號）

該篇報導下經篩選過的留言刷一排，「懂得都懂」、「意義深遠」、「這個時候，真是意味深長」、「哈哈哈，太內涵了」、「學史為戰，以史資戰，聞令而行，精準打擊，打贏必勝」。