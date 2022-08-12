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台海緊張升溫！藍委要求「金融漢光演習」：強化金流壓力測試

▲▼國民黨團召開「金融漢光演習？今天不做明天後悔！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「金融漢光演習？今天不做明天後悔！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰出席。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

大陸軍演恐成常態化，加深台海緊張局勢，中研院院士王平提出「金融漢光演習」構想。立法院國民黨團指出，蔡政府必須在軍事防備下，進行應對金融戰爭兵推，透過財經部會及國安部門通力合作，演練包括網路攻擊、金流壓力測試、股匯市因應措施在內的金融漢光演習，確保國人金融權益。

總召曾銘宗表示，實施金融漢光演習必須包括三個部分，一、網路攻擊。二、股市因應。三、匯市因應。在股市方面，一旦股市因為軍事攻擊等國內重大事件，造成股市大跌1千點、3千點、5千點時，政府又該如何因應？

曾銘宗指出，蔡政府從未實際演練過相關金融漢光演習，僅不斷告訴國人有國安基金護盤，但國安基金僅有5千億元。今年1-7月證交所和櫃買每天交易平均數是3,357億元(日成交量)，對比國安基金僅有5千億元，難道沒有必要進行金融漢光演習嗎？萬一跌了3千點、5千點政府怎麼應付？我們都希望這樣的情況不要發生，一旦發生政府怎麼處理？怎麼面對？國民黨團呼籲政府必須具體進行金融漢光演習。

▲▼國民黨團召開「金融漢光演習？今天不做明天後悔！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰出席。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委費鴻泰回顧歷史，在1921年第一次世界大戰剛結束，南斯拉夫入侵阿爾巴尼亞，世界各國祭出經濟、金融制裁讓南斯拉夫收手。1925年希臘欲入侵保加利亞，也因考慮全球經濟制裁而放棄。1940年二戰歐洲戰場頻臨爆發之際，西班牙猶豫是否加入希特勒同盟，還是保持中立？最後因為美國實施石油禁運手段，讓西班牙選擇中立。1941年日本偷襲珍珠港，發動太平洋戰爭，是因為遭受到美國經濟制裁而引發。

費鴻泰指出，歷史殷鑒不遠，戰爭時期的金融與經濟變化，會影響戰爭最後的結果，美國五角大廈在2018年進行「金融珍珠港演習」，結果一蹋糊塗。8月4日-8日共軍對台灣周邊海域進行海空軍演，暴露出台灣相當多的危機，包括天然氣能源問題。過去是居安思危，現在已經不再是居安思危，共軍封鎖軍演正在發生中。

費鴻泰嚴正指出，就在今天此刻，台灣兩家金融機構，台灣銀行和兆豐銀行，正遭受網路駭客以DDoS分散式阻斷式攻擊，台灣銀行在8月9日、兆豐銀行則在11日。費鴻泰指出，一般金融資安測試，只是針對低階駭客攻擊狀態、ATM是否遭到阻斷服務，這樣的測試演習是不夠的。假設負責跨行交易的財經資訊公司、聯合徵信中心、證券交易所遭到網路駭客攻擊，或是遭到軍事攻擊，資安與備份數據資料庫的保存，是否演練過？
 

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台海金融漢光演習金流

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