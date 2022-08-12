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中共大舉軍演提供美國「絕佳情蒐機會」　專家：北京沒在怕

▲▼ 中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。照片5日才公開。（圖／路透）

▲中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國為回應美國眾議院議長裴洛西訪台，4日起展開大規模「圍台軍演」，是針對外界干涉台灣問題發出前所未有的強烈警告。分析人士向外媒指出，共軍此次軍演同時也為美國與其盟友提供了收集軍方情報的機會。但也有分析認為，北京可能並不害怕展現實力，反而想藉此證明近年來的大幅進展。

據路透報導，區域外交人士與安全分析人士表示，中共解放軍近一周以來的高強度軍事演習讓外界能仔細審視，中國將用於驅逐任何可能干預侵台的外國軍隊的導彈，以及解放軍的指揮、控制和通信系統。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的研究員Collin Koh就表示，這次演習是一個絕佳機會，能監視中國改革後的東部戰區司令部、火箭軍與和戰略支援部隊等關鍵軍力，以全面協調與整合的方式共同操演，「我希望美國能全面收集信號、通信與電子情報，這是一個不容錯過的好機會。」他認為，電子情蒐能找出對方破綻，有助於建立自己的反擊與干擾系統。

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲美軍軍官坦承，確實正在收集相關軍演情報。圖為解放軍公布軍演照片。（圖／路透）

美國軍方兩名官員承認正在收集數據，不過他們也警告，可能無法取得深度情報。其中一名匿名官員表示，中國深知此次軍演備受關注，不太可能展示自己最好的戰術與戰略，而且共軍大部分軍備系統與導彈似乎早已被美國掌握，因此美軍無法肯定能從近日的軍演中獲取多少有用資訊。

兩名軍官指出，消化任何收集到的情報都需要時間，雖然演習似乎表明北京有能力協調海、陸、空三軍的軍事力量，但由於沒有活躍的對手，演習透露出的訊息有限。他們以俄羅斯為例，俄軍在2014年兼併克里米亞，和過去幾年在敘利亞的軍事行動，讓美國得以試著參透莫斯科的軍事能力。報導稱，雖然美國曾認為俄軍2到3天內就能攻占基輔，但他們的估計終是錯誤的。

然而，也有分析者認為，解放軍高層可能不害怕展現他們對於這種複雜的綜合演訓方面的專業。美軍太平洋司令部聯合情報中心前行動指揮官、夏威夷軍事分析人士Carl Schuster表示，「我認為他們想讓我們瞧瞧，他們讓我們知道這已不是10年前的解放軍，想讓我們了解他們取得了多大的進展。」

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