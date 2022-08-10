政戰局前上校收賄18萬「水電衛浴設備」　監察院通過彈劾

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

監察院10日指出，國防部政治作戰局軍眷服務處前工程參謀官陳其麟上校，利用承辦「台北市政校後勤區新建工程」機會，向承攬的營造公司要求並收受水電衛浴設備等價值18萬5912元的物品，違失情節重大，監察院通過彈劾。

監察院說，陳其麟於99年至104年間負責督導台北市政校後勤區新建工程業務，並在106年8月、107年5月以及108年4月間，該工程驗收及履約爭議階段，藉機向承包廠商鉅明營造公司，要求並收受不正當利益。

監委蔡崇義、陳景峻調查相關事證後，認陳其麟於辦理其法定職務權限事項時，藉機向廠商要求並收受不正當利益，情節重大，提案彈劾。經監察院彈劾審查會於8月9日上午審查，全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

蔡崇義、陳景峻指出，陳其麟共為三項違失行為：第一、鉅明公司曾申報停工，工期展延至103年4月30日，惟鉅明公司遲至104年4月10日始申報竣工，並接續辦理申請使用執照、工程初驗、正驗，於104年11月27日驗收完竣，於105年6月30日完成交屋。

監委發現，陳其麟擔任驗收，在政校後勤區工程工地，開會後對鉅明公司代表表示，其家中新屋有裝潢需求，要求價值共計12萬7283元之水電衛浴材料。

第二、鉅明公司工期逾期日數為351日，依工程契約規定，扣罰逾期違約金達契約總價的20％上限1億6199萬9640元。鉅明公司申請履約爭議調解，政戰局指派陳其麟與會，陳其麟為裝修前述新屋，向鉅明公司代表稱「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」因此該代表依陳其麟所要求，訂購價值4萬8699元的TOTO牌溫水洗淨便座1組、置衣平台2組、毛巾環2組、置物架2只，送給陳其麟。

第三、鉅明公司因履約爭議提出仲裁聲請，政戰局由陳其麟與會，於公告仲裁判斷結果前的期間，鉅明公司代表稱「（傳送「大甲媽祖平安祈福酒」）幫我看有沒有賣這組」，之後由鉅明公司代表代訂並送至陳其麟住處，再由鉅明公司以交際費名目核銷「媽祖祈福酒」的9930元支出。

蔡崇義、陳景峻表示，陳其麟於辦理其法定職務的履約保固修繕、爭議調解及參與仲裁判斷程序期間，分別向廠商要求及收受「水電衛浴材料」、「衛浴設備」及「媽祖祈福紀念酒」三項之不正當利益所得，合計18萬5912元等，刑事犯罪部分，案經台中地院及台中高分院判決，認為構成「貪污治罪條例」不違背職務收受賄賂罪。

監委說，陳其麟於86年自國防大學中正理工學院畢業後，服役期間逾20年，深受國家栽培，卻利用職務之便，藉機向廠商要求並收受不正當利益，情節重大，應提案彈劾，以達成整飭官箴，澄清吏治的目的。