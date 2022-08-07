國人被騙到柬埔寨打工慘受虐　監委申請自動調查

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對疫情期間國人受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工，不幸失蹤被囚受虐案例頻傳，甚至社福機構青年也慘遭淪陷等，監察院認為此案涉及嚴重人口販運及跨國救援，究責相關主管機關有無研擬因應對策，而監察委員葉大華、紀惠容已申請自動調查。

監察院表示，據報載，疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，人蛇詐騙集團或仲介公司多半經由社群網站或通訊軟體刊登高薪聘請海外賭場、文字客服及秘書等不實職缺資訊，引誘我國青年前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，致遭被扣留個人證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵，恐嚇割除器官或被轉賣，已引起各界高度關注。

監察院也說，日前監院也接獲陳情，有社福機構青年遭誘騙至柬埔寨工作，據知受到恐嚇、囚禁及扣押個人證件，迄仍未知其所在位置及人身安全。葉大華、紀惠容對此類跨國詐騙集團所形成的「賣豬仔現象」，連社福機構青年也慘遭淪陷，嚴重侵害人權表達高度關切；而究竟相關權責主管機有無掌握相關訊息及研擬因應對策，監委認為有深入瞭解之必要，已申請自動調查。

葉大華、紀惠容表示，相關權責主管機關是否掌握國人前往上開國家打工者數量、個人基本資料及現況等資訊？犯罪集團針對弱勢群體及不諳世事之青少年進行詐騙，相關機關是否有進行跨部會合作提供跨海救援協助？針對類此詐騙案件，有無研擬因應對策？事關人身自由、生命安全及人權保障，亟需深入調查釐清。