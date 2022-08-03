說好的離岸風電國產化？海事公會痛陳4弊端　監院也提糾正

▲國內船東投入近百億元，配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，連監察院也提出糾正。（圖／東方風能提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

政府一再宣稱綠能成效，並且要積極推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，諸多作法還獨厚外籍船，連監察院也看不下去，提出糾正報告，質疑經濟部的國產化政策成果？台中海事公會理事長陳宗邦就直言，本國籍船面臨賦稅不公、碼頭基建不足、冬季閒置過長及人頭股東等問題，一旦政府不願面對解決，國產化政策不但隨海風而逝，新台幣更會被外國人賺走。

由於全球暖化加上台灣缺電，政府積極推動綠能，其中一項就是離岸風電產業，在政府號召下，近3年來數十名台灣本土船東相繼投入百億元在海事工程上，粗估興建及購置的國籍輪超過70艘，是台灣在離岸風電本土化中成果最豐碩的時刻。

但是推動離岸風電的成果如何？監察院日前就提出糾正調查報告，質疑經濟部離岸風場建置進度與國產化政策的成效？經濟部能源局還特別在7月26日至27日連續2天召開船舶諮詢平台會議，但與會業者紛紛搖頭表示，國產化的道路還很崎嶇，除非政府願意面對日益嚴重的問題，否則國產化將淪為空談。

長期投身海事工程的台中海事公會理事長陳宗邦就直言，本土化政策最為開發商詬病的就是成本高，所以開發商想方設法規避，希望從國外直接向外商簽約採購以增加獲利，他舉例，外國船隻如果登記該國國籍就可減免稅賦的優惠，反觀台灣籍輪船並無任何優惠，單就稅賦成本就比外籍輪高了20%。

除了高賦稅之外，國內供應鏈尚未到位，例如碼頭港口基建不足，冬季閒置時間長等，都提高國籍輪船東的經營成本與風險，此外，國外廠商常找台灣人當人頭老闆，好處是可以優先參與國內競標，但是賺的錢也都匯回國外，台灣政府根本課不到20%的所得稅，錢者流向國外，僅有人頭老闆拿到微薄仲介費。

陳宗邦指出，以前就曾爆出伯威海事股權弊案，台灣人頭表面上持有過半股權，卻是無實質控制權的人頭股東，連入股資金都是外商提供，實際查詢該名人頭股東，名下船舶公司眾多，與馬來西亞商、挪威商、荷蘭商成立多家合資公司，合作模式如出一輒，無疑是國產化保障下白手套最大贏家。

陳表示，離岸風電開發第三階段招標正如火如荼進行，政府應該把人頭國籍輪問題列入評選計分，否則將無法真正落實國產化。若無法成功建置蔡總統的台灣隊，一旦外商工程結束開船走人，除了賺走新台幣外，台灣的風電產業恐將沒有後續施工與長期運維的能量。