　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

說好的離岸風電國產化？海事公會痛陳4弊端　監院也提糾正

▲▼國內船東投入近百億元，配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，連監察院也提出糾正。（圖／東方風能提供，下同）

▲國內船東投入近百億元，配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，連監察院也提出糾正。（圖／東方風能提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

政府一再宣稱綠能成效，並且要積極推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，諸多作法還獨厚外籍船，連監察院也看不下去，提出糾正報告，質疑經濟部的國產化政策成果？台中海事公會理事長陳宗邦就直言，本國籍船面臨賦稅不公、碼頭基建不足、冬季閒置過長及人頭股東等問題，一旦政府不願面對解決，國產化政策不但隨海風而逝，新台幣更會被外國人賺走。

▲▼國內船東投入近百億元，配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，連監察院也提出糾正。（圖／東方風能提供，下同）

由於全球暖化加上台灣缺電，政府積極推動綠能，其中一項就是離岸風電產業，在政府號召下，近3年來數十名台灣本土船東相繼投入百億元在海事工程上，粗估興建及購置的國籍輪超過70艘，是台灣在離岸風電本土化中成果最豐碩的時刻。

▲▼國內船東投入近百億元，配合政府推動離岸風電國產化，但進度停滯不前，連監察院也提出糾正。（圖／東方風能提供，下同）

但是推動離岸風電的成果如何？監察院日前就提出糾正調查報告，質疑經濟部離岸風場建置進度與國產化政策的成效？經濟部能源局還特別在7月26日至27日連續2天召開船舶諮詢平台會議，但與會業者紛紛搖頭表示，國產化的道路還很崎嶇，除非政府願意面對日益嚴重的問題，否則國產化將淪為空談。

長期投身海事工程的台中海事公會理事長陳宗邦就直言，本土化政策最為開發商詬病的就是成本高，所以開發商想方設法規避，希望從國外直接向外商簽約採購以增加獲利，他舉例，外國船隻如果登記該國國籍就可減免稅賦的優惠，反觀台灣籍輪船並無任何優惠，單就稅賦成本就比外籍輪高了20%。

除了高賦稅之外，國內供應鏈尚未到位，例如碼頭港口基建不足，冬季閒置時間長等，都提高國籍輪船東的經營成本與風險，此外，國外廠商常找台灣人當人頭老闆，好處是可以優先參與國內競標，但是賺的錢也都匯回國外，台灣政府根本課不到20%的所得稅，錢者流向國外，僅有人頭老闆拿到微薄仲介費。

陳宗邦指出，以前就曾爆出伯威海事股權弊案，台灣人頭表面上持有過半股權，卻是無實質控制權的人頭股東，連入股資金都是外商提供，實際查詢該名人頭股東，名下船舶公司眾多，與馬來西亞商、挪威商、荷蘭商成立多家合資公司，合作模式如出一輒，無疑是國產化保障下白手套最大贏家。

陳表示，離岸風電開發第三階段招標正如火如荼進行，政府應該把人頭國籍輪問題列入評選計分，否則將無法真正落實國產化。若無法成功建置蔡總統的台灣隊，一旦外商工程結束開船走人，除了賺走新台幣外，台灣的風電產業恐將沒有後續施工與長期運維的能量。

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
中共連3天軍演斷台航路　航港局公告「7大港口改走替代航線」
黃安輸了！曬P圖婚紗照怒飆2字　PTT蓋樓祝福
東部戰區展開「聯合軍事行動」　最新照片曝
中共軍演鎖台　交通部：與日本、菲律賓協調替代航路
又1架！SPAR20起飛「跟著裴洛西路線」　接近台灣中
北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔
田馥甄吃義大利麵遭出征！　2發言被扯挺裴洛西
共軍「實彈演習」僅距高雄20公里　陳其邁說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台64三車碰撞！轎車、油罐車撞爛「柴油外洩」　車流回堵中

快訊／天母東山路貨車側翻卡路中　上下陽明山請改道

好心救狗反被咬！頸部膝蓋爆血　主人竟冷眼旁觀：不是我家的

樹林路口2騎士碰撞！機車噴飛滑出去…路旁6學生暑輔慘被撞傷

台海開戰要到哪裡避難？彰化有3557處避難點　可容納131萬人

「證明已發育就送點數」誘少女拍裸照　噁男掏8萬和解換緩刑

性侵女兒連生理期都不放過！手機錄影成鐵證...鬼父被重判9年

一毛都沒花到！汐止男持「蛋糕塑膠刀」搶超商　27分鐘後被逮

陸軍採購輪胎急驗收　廠商造假「驗證書」拿1393萬…不算詐欺所得

舉這支量額溫…女客雙眼灼傷痛爆！她「左右不分」結果超慘

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

快訊／台64三車碰撞！轎車、油罐車撞爛「柴油外洩」　車流回堵中

快訊／天母東山路貨車側翻卡路中　上下陽明山請改道

好心救狗反被咬！頸部膝蓋爆血　主人竟冷眼旁觀：不是我家的

樹林路口2騎士碰撞！機車噴飛滑出去…路旁6學生暑輔慘被撞傷

台海開戰要到哪裡避難？彰化有3557處避難點　可容納131萬人

「證明已發育就送點數」誘少女拍裸照　噁男掏8萬和解換緩刑

性侵女兒連生理期都不放過！手機錄影成鐵證...鬼父被重判9年

一毛都沒花到！汐止男持「蛋糕塑膠刀」搶超商　27分鐘後被逮

陸軍採購輪胎急驗收　廠商造假「驗證書」拿1393萬…不算詐欺所得

舉這支量額溫…女客雙眼灼傷痛爆！她「左右不分」結果超慘

快訊／台64三車碰撞！轎車、油罐車撞爛「柴油外洩」　車流回堵中

裴洛西訪台！中共軍演威嚇　江啟臣籲：恫嚇台灣只會惡化兩岸關係

快訊／天母東山路貨車側翻卡路中　上下陽明山請改道

中共連3天軍演斷台航路　航港局佈告「7大港口改走替代航線」

快訊／路邊廣告看板淪陷！　「老巫婆竄訪台灣」現蹤這縣市

先發異動！鄭凱文身體不適　兄弟改推陳柏豪上陣

台積電穩盤上漲9元站上500！　指數拉尾盤收漲近30點

拐騙鬧更大賣家藏更深　出國打工不可能平白享高薪

好心救狗反被咬！頸部膝蓋爆血　主人竟冷眼旁觀：不是我家的

捷迅總經理孫鋼銀：塞港與大陸鎔斷措施可能讓海空運市場出現旺季行情

把拔買的！黑柴咬雞腿沿路炫耀　叼1小時嘴痠放下...看到人又獻寶

社會熱門新聞

即／桃園驚傳殺夫！90歲翁陳屍浴室　70歲妻伴屍

裴洛西訪台！「白狼」張安樂君悅飯店卡位喝飲料

即／7-11螢幕疑遭駭　刑事局緊急蒐證

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

知名甜點店負責人涉毒！　見警上門臉綠認栽

陳屍旅社！北市消防員最後身影+死因曝光

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

消防員雙手上銬陳屍旅館　疑因情趣項圈玩過頭

裴洛西訪台！張安樂酸「畢業旅行代價是生命」：我可以去死

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

日本課長愛G奶美魔女掏空25億　套房遭法拍

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

戶口突多1個女兒　人夫一看姓氏綠炸

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

更多熱門

相關新聞

台南車站修復毀壞古蹟　監委批不可逆損害

台南車站修復毀壞古蹟　監委批不可逆損害

監察院2日表示，台南車站古蹟修復工程涉及損壞文化資產，施工單位擅自將日治時期的磁磚、窗台及2樓鐵道飯店內衛浴設備移除丟棄，監察委員林國明、王美玉、葉宜津已經申請自動調查。

人權會駁消化預算　依法執行職權辦理業務

人權會駁消化預算　依法執行職權辦理業務

移工遭廠商下禁足令　監院糾正苗栗縣政府

移工遭廠商下禁足令　監院糾正苗栗縣政府

林靜儀繳清490萬房貸　存款暴增超過244萬

林靜儀繳清490萬房貸　存款暴增超過244萬

學者指認知作戰須資金　建議立法追查來源

學者指認知作戰須資金　建議立法追查來源

關鍵字：

東方風能離岸風電監察院海事公會

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面