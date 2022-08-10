記者蘇晏男／台北報導

台灣大學昨宣布民進黨桃園市長參選人林智堅碩論抄襲現任職調查局的余正煌，並撤銷其學位，同時也指林智堅指導教授、現任國安局長陳明通被多人檢舉，因此將組學倫會調查。國民黨台北市議員鍾小平10日上午即到監察院檢舉陳明通，並指陳明通威迫余正煌扛責，甚至與余見面，因此預告明天還要到台北地檢署按鈴申告陳明通。

▲鍾小平到監察院檢舉陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

鐘小平10日上午到監察院檢舉陳明通，他羅列3點檢舉事項：第一、陳明通顛倒是非，說資料是林智堅拿給余正煌，但台大證明林是抄襲；第二、我們發現在研究香港的變遷，有五個學生的寫這題目，主體性、結構跟結論都一樣，（陳明通）怎麼可以一個題目給五個學生用。

第三、請陳明通公布170個指導學生的論文，不分藍綠把內容都上架到國家圖書館，特別點名屏東縣長潘孟安，論文怎麼寫的，我們非常想知道。

鍾小平也控陳明通壓迫余正煌；鍾指出，余正煌在LINE群組裡訴苦被陳明通召見，陳要他扛責，讓他不知道該怎麼辦。

對於陳明通此舉，鍾小平預告11日上午9時辦將赴台北地檢署按鈴申告陳，「我們要傳證人，就是余正煌，請余正煌公布這群組」，請檢察官調查，怎麼國安局長可以壓迫部屬。

鍾小平進一步說，陳明通當面跟余正煌見面的時間點，是前陣子論文門剛出現、媒體開始報導的時候。

鍾小平說，他的訴求很簡單，就是林智堅退選、撤換陳明通、總統蔡英文道歉，民進黨這樣搞，讓人匪夷所思，傷害學術倫理，莫此為甚。