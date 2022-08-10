民進黨全黨搶救林智堅！　桃園藍營籲團結...力挺誠信張善政

▲民進黨全黨救一人！桃園藍營籲團結挺有誠信的張善政。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團10日召開記者會，砲轟林智堅被台大認證論文抄襲後，悍然拒絕認錯、道歉，甚至還在放話喊冤，給全民作了最壞的示範，對於這種沒有誠信、人品的參選人，還在硬拗被政治打壓，民進黨現在是全黨救一人，難道沒有其他更優秀的參選人嗎？

黨團總召徐其萬痛批，林智堅嚴重抄襲，被台大取消碩士資格，事後硬拗，讓政治凌駕學術，「行政首長誠信最重要，林智堅至今沒有向桃園市民道歉，相信桃園市民非常有智慧，會用理智拒絕沒有誠信的林智堅擔任桃園市長」。

黨團執行長徐玉樹說，民進黨目前最害怕的事情，就是換掉林智堅，換了就是確定林智堅論文抄襲，不換，按照目前社會氛圍，肯定是一路挨打，難道民進黨找不到品格條件比林智堅好、還要優秀的人，真是悲哀。民進黨騎虎難下，再走下去黨內包括年輕人都不會買單，但是不管換不換，最起碼要認錯，相信很多人還能夠接受，如果死不認錯，民進黨選情堪慮。

「誠信比學歷還重要」市議員黃敬平語重心長說，林智堅在論文被撤銷後，沒有道歉，也沒有想要好好處理，還想欺騙選民繼續選下去。民進黨現在很為難，因為此時換堅倒一片、不換堅一片倒，但林如當選作市長、落選當部長，一樣有官位，籲桃園人支持較有誠信的張善政。

市議員朱珍瑤指出，看到這種不認錯的參選人，她都快吐血了，都被抓到抄襲了，還不道歉，政治人物道德標準本來就比較高，難道小朋友可以學習林智堅這種行為嗎？市議員陳美梅表示，林智堅認為台大誣陷，但林智堅先前都一直沒有出面說明，對於未來要想要擔任行政首長的人而言，誠信是非常重要的，林智堅的論文抄襲事件，對教育的影響很大，她主張道歉並公開退選。