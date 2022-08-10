陸再發表「對台政策白皮書」談話　中台辦：要站在歷史對的一邊

▲大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院臺灣事務辦公室、國務院新聞辦公室今（10）日發表《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，中共中央臺辦發言人受權就發表《臺灣問題與新時代中國統一事業》發表談話。選在國際和兩岸敏感時機發布白皮書用意，「有利於揭批『臺獨』分裂勢力和外部勢力勾連挑釁，揭露他們的政治本質和險惡用心，同時呼籲台灣民眾要站在歷史對的一邊。

中台辦稱，中國政府於1993年8月、2000年2月分別發表了《臺灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與臺灣問題》白皮書，全面系統闡述了解決臺灣問題的基本方針和有關政策。20多年來特別是中共十八大以來，國家統一理論和對臺方針政策持續豐富發展。

中台辦表示，但一個時期以來，臺灣民進黨當局加緊進行「臺獨」分裂活動，一些外部勢力極力搞「以台制華」，企圖阻擋中國實現完全統一和中華民族邁向偉大復興。

中台辦強調，《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深入貫徹新時代中國共產黨解決臺灣問題的總體方略，以大量歷史和法理事實彰顯臺灣是中國的一部分不容置疑也不容改變。深刻揭批民進黨當局加緊謀「獨」挑釁和美國加大力度打「臺灣牌」的行徑與謬論，系統闡述中國共產黨和中國政府在新時代新征程上推進祖國統一的大政方針與政策主張，清晰闡明按照「一國兩制」實現和平統一後的光明前景，充分表明實現祖國完全統一的必勝信心、反對「臺獨」分裂和外來干涉的堅定決心、為兩岸同胞謀福祉的不變初心。

中台辦說，在當前錯綜復雜的國際形勢和臺海形勢下，發表該白皮書，有利於揭批「臺獨」分裂勢力和外部勢力勾連挑釁，企圖損害中國主權和領土完整、阻撓破壞中國統一進程的惡劣言行，揭露他們的政治本質和險惡用心，體現中國人民維護國家主權和領土完整的決心不可動搖、意誌堅如磐石。

最後，中台辦呼籲，「希望廣大臺灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人。」希望國際社會和所有與中國建交的國家，恪守一個中國原則，妥善處理涉臺問題，理解和支持中國人民反對「臺獨」分裂、爭取完成國家統一的正義事業。