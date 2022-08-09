體貼候診苦！王令麟暖捐三總大型防疫帳篷為民眾遮陽擋雨

▲三軍總醫院院長王智弘(右)感謝東森集團總裁王令麟捐贈防疫門診專區帳篷，今(9日)由東森購物總經理彭鴻珷代表出席接受感謝狀。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團向來行善不遺餘力，自疫情發生以來，即持續關注疫情動向與醫護共同抗疫。今年5月初疫情大爆發時，東森集團總裁王令麟第一時間贊助三軍總醫院防疫門診專區所需的大型戶外帳篷為民眾遮陽擋雨，今(8/9)下午由三軍總醫院院長王智弘親自致贈感謝狀，肯定東森力行公益的高度行動力，由東森購物總經理彭鴻珷代表受贈並轉達王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，並感謝醫護於疫情期間的無私奉獻，未來仍會持續與醫護人員站在同一陣線，照顧更多需要幫助的人。

▲▼5月疫情嚴峻之際，東森第一時間捐贈大型戶外帳篷提供防疫門診專區民眾遮陽擋雨的空間。

體貼染疫民眾於疫情高峰期間，還得強忍身體不適大排長龍等待快篩及防疫門診，尤其為保持社交距離於戶外空間設置的防疫門診專區，一旦遇到下大雨或豔陽曝曬患者勢必苦不堪言，因此王令麟聽聞三軍總醫院防疫門診專區有大型戶外帳篷需求，立即指示全力贊助設備。

▲三軍總醫院院長王智弘致贈感謝狀，感謝東森集團提供協助。

王智弘表示：「今年5/2疫情嚴峻之際，三軍總醫院即設置了防疫門診專區，將快篩陽性及輕症病人分流，以緩解急診室的壓力。在建置過程中發現，民眾於排隊等候期間亟需遮陽避雨的設備，而東森集團立即無償贊助20座大型帳篷，快速紓解防疫上相當重要的物資需求，因此特別感謝東森對三總的支持以及對抗疫情所做的貢獻」。

彭鴻珷說明，東森集團向來秉持人溺己溺的精神，不管是三總、雙和醫護有需求，東森就會伸出援手，也呼籲會員有機會都能加入公益行列，一起來捐物資、口罩。除了這次東森集團總裁王令麟捐帳篷給三軍總醫院，我們先前也曾捐給榮總醫護人員醫療級口罩，這些都是企業面臨社會大型事件時必須付出的責任。東森集團從疫情之初，幫助小農而成立東森農場開始，一直到關注醫護人員需求捐贈物資，都是本著回饋社會的想法行善，並且會持續做下去。

▲東森集團將持續與醫護人員共同抗疫，照顧所有需要被幫助的人。

疫情期間，東森極力運用集團所有資源來幫助各界，2021年疫情首波高峰期，即率先捐給雙北1,000萬元防疫善款及捐防護衣給三軍總醫院，也貼心照顧到高齡長輩，特別捐贈水冷氣及帳篷，讓施打疫苗的長者不用辛苦曬太陽；東森直消電商也捐贈總價近400萬元的「急診防疫衛星病房」和「負壓隔離組合病房」給予臺北市立聯合醫院中興院區及忠孝院區，並捐贈榮總39萬片醫療級口罩，以行動力挺前線醫護人員。除了捐助善款，也積極幫助受影響的弱勢家庭，同時創辦東森農場在地小農順銷農產品，也率先替集團基層員工加薪，發揮企業社會責任與全台共同抗疫。