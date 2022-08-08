父親節最棒禮物！基隆國門「小彩滴」歡樂亮相

▲基隆國門「小彩滴」歡樂亮相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆國門廣場自6月完工後，串連噴泉與公共藝術「山海鳴光」，一躍成為基隆市區新地標；延續「將水岸還給市民」的方向，基隆市文化局再將城市博覽會期間K沙灣展區裝置藝術作品，小彩滴搬到國門廣場的草地上，市長林右昌8日晚間到現場與大小朋友同樂，相信這個最棒的父親節禮物。

林右昌表示，國門廣場的綠色草皮，在夏日晚上常會吸引很多家長帶著小朋友來到這裡遊玩，文化局特別把城市博覽會期間，K沙灣展區內詢問及造訪度極高的裝置藝術作品小水滴搬來，並且增加綠色、黃色與粉紅色，取名為國門小彩滴，晚上還會有燈光，讓國門廣場更有氣氛，充滿小朋友歡樂的笑聲。

文化局長陳靜萍表示，夏天是最適合來基隆的季節，國門廣場的草皮上，常常可以看到民眾駐足停留吹海風看海景，國門小彩滴這份父親節禮物，讓這件充滿童趣與夢想的作品，能讓基隆的爸爸褪下稍微嚴肅的心情，放鬆享受與家人相聚的時光，

陳靜萍說，即日起至10月10日止，「國門小彩滴」藝術裝置作品將會在國門廣場迎接大家光臨，雖然作品是可互動式裝置，不過還是希望市民朋友一起愛心呵護，與孩子們共同探索日常生活微小幸福。

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