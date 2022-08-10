快訊／入境檢疫再鬆綁！　8／15起所有旅客來台免持2日內PCR報告

記者嚴云岑／台北報導

入境檢疫再鬆綁，指揮中心今（10）日宣布，自8月15日0時起，所有來台旅客無需持搭機前2日內PCR報告就可入境，但旅客仍應事前安排檢疫處所、自備個人手機及完成線上健康/檢疫申報，抵台仍須配合機場港埠唾液篩檢，並進行3+4檢疫措施。

指揮中心先前已開放本國人、持有居留證的外籍人士入境免持2日內PCR陰性報告，今日新增無居留證外籍人士，相當於對於外籍旅客全面鬆綁。不過，指揮中心仍提到，境外篩檢陽性者，應維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傳播。

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▲指揮中心宣布所有旅客得免搭機前2日內PCR報告。（圖／指揮中心提供）

指揮官王必勝強調，無居留證的外籍旅客佔所有入境人數約10%，此次取消是因為外國人在國外做PCR不方便，另外48小時規定涉及到轉機，在取得報告上恐造成困擾，因此一併開放。

指揮中心提醒，全球疫情雖有持平略降趨勢，惟疫情瞬息萬變，籲請旅客抵臺後仍務必遵守各項檢疫、防疫措施。指揮中心將持續監視國際疫情、變異株威脅及旅客入境篩檢執行情形，如國際疫情變化且經評估將對我國防疫造成重大威脅時，不排除再重啟此項措施。

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