暑假無聊釀禍！16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名16歲少年9日下午3點多，偷騎爸爸的機車出門晃，行經南山路與捷運路口時，不慎撞上橫越馬路的行人，行人當場失去心跳，送醫急救仍宣告不治。少年又慌又後悔，原本因為覺得暑假無聊，才騎爸爸的車出門繞繞，沒想到闖下大禍，被依過失致死罪移送少年法庭，而父母連帶下場曝光。

死者是88歲老翁，案發當時他剛運動完，正要走回家，但沒有走斑馬線，而是直接橫越馬路，至於無照騎車的少年在閃避違規臨停的休旅車後，反應不及撞上老翁，雙方倒地。車禍過程被後方車輛的行車紀錄器拍下。

▲16歲少年無照騎車闖下大禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

少年酒測值為0，而倒地的老翁後腦杓撕裂且口鼻流血，救護人員到場後趕緊將其扛上擔架並送醫，急救後仍宣告不治。少年向警方表示，原本想說暑假無聊才騎車出門解悶，沒想到闖禍被法辦。據了解，少年的父母在得知孩子鑄下大錯，傷心難過到說不出話，後來是由媽媽陪同少年錄製筆錄。

根據道路交通管理處罰條例來看，少年無照駕駛可處6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；而機車所有人除了要付相同罰鍰外，還要記違規紀錄一次，並吊扣駕照3個月。

警方表示，除了交通罰鍰之外，少年要被送少年法庭審判，其父母還要面對死者家屬的民事求償，包括殯葬費用、精神賠償等等。未來雙方在談判過程中還會討論到很多因素，比方老翁有無疾病、案發當時有無違規等等，但從過去案例來看，通常賠償金額落在100萬到200萬之間。倘若少年沒有經濟能力，就是由父母等監護人負責。

▼老翁拖鞋噴飛，當場失去呼吸心跳，救護人員趕緊協助送醫急救。（圖／記者陳雕文翻攝）