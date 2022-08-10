台大認定抄襲　鄉民女神心疼：林智堅正在被「集體霸凌」

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅陷入論文門，昨（9日）被台灣大學認定抄襲，建議撤銷碩士學位。對此，「鄉民女神QN」桃園市議員參選人黃瓊慧聲援林智堅，認為「這是一個以學術論文加以包裝的政治操作，正在集體霸凌林智堅」。

黃瓊慧9日在個人臉書發文表示，「即便台大學倫會決議如此，我還是支持林智堅市長後續提出上訴，尋求申訴的管道，以捍衛自己的清白。」

黃瓊慧認為，學術的專業討論予以尊重，但從一開始，學倫會召集人蘇宏達在尚未收到澄清資料前，即未審先判、以「醜聞」來定這調整個事件；審查過程中一路的放話及抹黑，讓民眾完全忽略林智堅與余政煌兩者論文撰寫的先後順序。最後，如同私設刑堂式的審定結論更是讓人無法接受，以「誰先畢業」來做為判定標準。

▲黃瓊慧臉書發文聲援林智堅，認為林正在被集體霸凌！（圖／林智堅、黃瓊慧桃園觀察日記臉書）

「這是一個以學術論文加以包裝的政治操作，正在集體霸凌林智堅」黃瓊慧說，有幾分證據就要說幾分話，如果有證據可以證明自己清白，那就應該要據理力爭，所以，我堅定支持林智堅為自己的清白，努力捍衛、並持續勇往直前。

黃瓊慧強調，林智堅「以民為本」的理念與八年來新竹市的蛻變，新竹市民有目共睹。參選桃園是一條充滿荊棘的路，真的很不容易；但我至今仍很感謝林智堅市長選擇了桃園、選擇了他太太的故鄉來參選。

黃瓊慧直言，桃園的國民黨經歷了8年在野，無所不用其極、費盡心機地要在今年拿下桃園，所以用這些手段來進行政治霸凌！這是預料中之事，我們不會被打倒，很遺憾，這長久以來潑髒水的選舉文化在桃園市長選舉的一開始就表露無疑，為了選舉失去人性，真的沒有必要。