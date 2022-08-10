批陳建仁挺林智堅「清譽毀於一旦」　鍾小平：為選總統性格扭曲

記者蘇晏男／台北報導

學者出身的前副總統陳建仁昨力挺民進黨桃園市長參選人林智堅在論文門的清白，並說台大未納入當事人提出的論證。對此，國民黨台北市議員鍾小平今（10日）批評，「聖騎士」一身清譽毀於一旦，為了選總統，性格完全扭曲，很悲哀、很糟糕。

▲鍾小平10日上午到監察院檢舉國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣大學昨宣布林智堅的國發所碩士論文抄襲余正煌，並核定撤銷林學位，但林開記者會反擊台大不符程序正義，冤喊自己才是受害者。同日晚間，陳建仁受訪表示，台大發表結論很突然，對於相關當事人提出的論證，並沒有充分納入，所以林智堅提出捍衛個人權利的看法。

陳建仁也說，這件事要以證據為事實，事實為證據，然後來做更好的判斷，這樣才是合理的，相信這件事未來一定能真相大白，給林智堅一個很好的清白。

對此，鍾小平10日批評，「聖騎士」一身清譽毀於一旦，代表｢聖騎士是假的嘛」，陳建仁因福音，應該是跨越黨派、族群跟國界，但為了不要「一屍五命」，保住桃園市、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、林智堅、民進黨台北市長參選人陳時中，怎麼可以做這麼自甘墮落的事情，「我覺得很可惡耶」。

「從此以後我不會相信你陳建仁。」鍾小平也罵， 本來以為陳建仁是淺綠、有愛心、聖騎士、宣揚宗教，這都是好事，不過現在看起來是為了選總統，性格完全扭曲，為了討好總統蔡英文、搶救陳時中，竟然做這個事，很悲哀、很糟糕。