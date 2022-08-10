醫者父母心參選縣長　蘇清泉：讓屏東成為幼、青、老三代生活社會

▲蘇清泉了解農作物生長情形 。（圖／蘇清泉競選服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨提名參選屏東縣長的蘇清泉，提出「囡仔做伙晟、少年放心拚、老人咱看顧」的理念，讓屏東縣民宛如是一個大家庭，幼、青、老三代生活都無後顧之憂的成就，「全台灣甚至全世界都看到」，讓屏東人真正出頭天。

東港土生土長的蘇清泉，從小立志要幫助人，雄中畢業後考上中山醫學院，先在北部馬偕醫院當主治醫師，30年前本來與牙科專業的妻子蘇主榮申請到美國匹茲堡的醫院服務，卻因父親蘇天生召喚他要回故鄉救鄉親，於是他回到故鄉。

「當年屏東還很鄉下，醫療資源非常缺乏」；蘇清泉說，父親跟他說東港人如果生嚴重一點的病，就要跑高雄、甚至台北，難道在地就不能有一家像樣的醫院？剛好家裡有一塊種香蕉的地，再拿出多年的積蓄，配合衛生署獎勵興建醫院政策，前3年只繳利息，後12年本金利息一起攤還，於是貸款了3千萬元，安泰醫院就這樣蓋起來。

他表示，父親在蓋醫院前豪氣的說「做得起來最好，做不起來大不了改開海產店！」，但他卻堅定告訴自己一定要做起來。由於他的專長心臟及胸腔外科，整個屏東幾乎沒有這方面的專科醫師，不久就接到一個從7樓工地跌落被鋼筋刺穿身體的工人，幸好有他和安泰醫院的醫師群及時動手術，輸了兩萬cc的血救了回來，「如果用救護車轉送到高雄，恐怕已因失血過多命喪半路了」。「醫者父母心」不忍看到幼、青、老三代狀況，及屏東再繼續苦下去，心中自然萌生使命感及責任感，決定選縣長，讓屏東脫胎換骨。

蘇清泉指出，一縣之長要處處想到縣民及農漁民福利，吸引高科技產業來屏東投資設廠，以創造更多的就業機會，讓屏東的年輕人不再北漂；因此他規劃「高屏南生活一日圈」理念，推動高雄捷運向北延伸至台南市，向南至屏東市、東港及潮州，以促進屏東的大繁榮，創造無限商機。

他示，一個縣是國家的縮影，民進黨長期在屏東執政，過去20年縣民總人口數持續遞減，如今屏東縣勞工平均三個中就有一個是遠低於法定最低工資的低薪族；每戶家庭一年平均所得為81.6萬元，僅贏過台東縣，是台灣倒數第二貧窮的縣市，屏東有農業、遠洋漁業和發達的觀光業，不應該是這樣的，屏東不能再繼續窮下去。

「青年北漂持續惡化，讓屏東少子化與老化問題更嚴重」；蘇清泉表示，他自己4個小孩都北漂，好不容易現在才有一個兒子從林口長庚醫院回來準備接班；而縣內二十多年來，沒有重大建設，亦無重大招商投資，低薪與高失業率的問題沒有解決，叫青年族群如何留鄉打拚？

他參考了日本的「城鄉再生」計畫，每年屏東縣就業人口要增加500人以上，並推動「年輕人社會住宅」方案，讓年輕人可以安心成家，生育小孩有獎勵金與補助，0至6歲不用繳健保費，看病也不用部分負擔，讓大家敢生、敢養、敢教育，就像鴻海郭台銘董事長說的0至6歲國家和縣政府一起養，如果他當選就會極力爭取，不能再惡性循環下去。

另更要照顧好老人的福利，65歲以上免費假牙，新北市1萬3千，去年中央稅收超收4500億，我們可以比照這個標準向中央爭取。

他表示，屏東每天有數萬年輕人經高屏大橋、88快速道路、雙園大橋等路線往返高雄屏東工作，北屏東也應有一條東西快速道路，帶動北屏東之繁榮與便利。他並贊成高鐵延伸到屏東，甚至應該從台灣頭到台灣尾建環島高鐵，「這非常重要」。

蘇清泉強調，「政治問題就政治解決，選縣長不講國家認同」，ECFA10年期限到了，蘇貞昌院長跑出來說不能停，但台灣天天賣東西給大陸，卻又天天罵人家，「這是什麼跟什麼」，一旦當選縣長，他一定主動與大陸談，「讓鳳梨、石斑魚等農漁產品都能賣到大陸」，讓農漁民大家都有錢賺」。使屏東成為一個「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」的縣份，讓全世界都看得到。