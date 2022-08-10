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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯曝30人挺堅名單　反問：誰上了「抄跑」這台失智列車？

▲▼徐巧芯記者會。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

台大論文審定委員會9日公布審定結果，核定民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲余正煌碩士論文情節嚴重，要求撤銷其碩士學位。對此，國民黨台北市議員徐巧芯整理出7月5日至7月28日於政論節目、新聞中力挺林智堅論文之人士及言論，其中民進黨籍就有30人，質疑「民進黨這些上了『失智列車』的人要不要道歉？」

徐巧芯9日在臉書上發文，指出7月5日至7月28日於政論節目、新聞中力挺林智堅論文之人士及言論，其中民進黨籍就有30人，她也形容這就像大型翻車現場，持續增補中。

不僅如此，徐巧芯更反嗆，之前有人說「我有信心林智堅沒有抄襲，若沒有抄襲徐巧芯要不要退選？」現在林智堅已確定抄襲，請問林智堅要不要退選？民進黨這些上了「失智列車」的人要不要道歉？

徐巧芯點名政論節目中曾為林智堅護航的13人，包括陳亭妃、卓冠廷、林俊憲、何博文、周永鴻、蘇巧慧、高嘉瑜、梁文傑、劉櫂豪、羅致政、王定宇、簡舒培、鄭運鵬、黃瓊慧。

立委陳亭妃

陳亭妃曾於《新聞面對面》表示，國民黨台北市議員王鴻薇直接攻擊林智堅，使他名譽受損，林智堅一定要告王鴻薇妨害名譽，針對林智堅論文抄襲風波，「我們認為它就是一個選舉選戰。」

立委蘇巧慧

面對林智堅遭質疑，蘇巧慧則在《新台灣加油》發聲力挺，稱林智堅講地清清楚楚，誰先誰後、時間點不一樣、結果也完全不一樣，「坦白來講林智堅可能才是苦主。」

立委鄭運鵬

鄭運鵬原被視為參選桃園市長的熱門人選，有關林智堅的論文爭議，鄭運鵬曾於節目《鄭知道了》護航表示自己絕對全力林智堅，「我認為他真的受到無妄之災，我們應該要幫他還一個公道。」

另外，於新聞、網路上力挺林智堅的17人，包括蔡英文、蘇貞昌、陳時中、鄭文燦、沈慧虹、林錫耀、柯建銘、陳歐珀、林鶴明、黃世杰、周江杰、王浩宇、楊家俍、何孟樺、謝子涵、李妍慧。

總統蔡英文

蔡英文身兼民進黨主席，當時透過臉書留言向林智堅喊話，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

行政院長蘇貞昌

蘇貞昌曾說，國民黨爆料然後要求林智堅退出選舉，是惡質的選舉文化，自己當年也是選舉抹黑的受害者，沒想到這些年這種手段卻變本加厲，健康的選舉應是提出政策等讓選民檢驗。

台北市長參選人陳時中

提及林智堅論文，陳時中認為在學術倫理上面有專業認知，應該交由專業認定，自己跟林智堅仍然是盟友，至於未來是否會考慮合體站台，陳時中則說「可能要看時間，我想有機會都可以的」。

桃園市長鄭文燦

鄭文燦發聲力挺，稱選舉開始的這一個月，沒有進入政績、政見的競賽，而是負面，甚至是抹黑的比賽。一個在職研究生也許不是一百分，但他完成一份論文的努力，不應該被完全的扭曲，「我想這不是一個理性社會該有的公共討論方法，還是要回歸到整個過程，把問題攤在陽光下，這是最好的方法，大家可以去看到真實的真相。」

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