連發3聲明護航林智堅論文案！　國民黨籲陳明通出來面對

▲國民黨團召開「林智堅抄襲台大認證 陳明通出來面對！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲，國民黨團今（10）日點名在這事件當中，連發三次聲明挺林智堅的國安局長陳明通，不適合在國安局長的位置，希望陳明通知所進退，主動辭職下台。

總召曾銘宗表示，台大做為國立大學，是國家百分之百設立的大學，國民黨團呼籲總統蔡英文、院長蘇貞昌、教育部長潘文忠，公開支持台大撤銷林智堅碩士學位的決定，也呼籲全民一起支持台大專業的判斷。至於前副總統陳建仁到今天為止還在坦護林智堅，已經信用破產，現在是民進黨台北市長參選人競選總部主委，國民黨團誠摯呼籲台北市民，用選票唾棄陳時中、陳建仁。

曾銘宗指出，林智堅昨天在台大學倫會撤銷碩士學位後喊冤，自認無辜、是受害者，既然你是受害者，請問加害者是誰？是陳明通嗎？請林智堅對外說清楚，並面對現實、承認錯誤、公開道歉。令人感到誇張的是，林智堅竟然說「有沒有學位對參選桃園市長沒有影響」，難道是低估桃園市民智商嗎？論文抄襲是事實問題、法律問題，更重要的是誠信問題，連論文都敢抄襲，桃園市民怎麼敢把重大市政交給誠信有問題的人？

曾銘宗表示，陳明通過去三度發出聲明，帶風向護航林智堅，如此的作為有失國安局長的身分，應該知所進退，對於外界在你所指導學生論文有許多爭議、疑點，請出來說清楚、講明白。

藍委費鴻泰表示，陳建仁在昨晚公開表示力挺林智堅，指稱「台大未納入當事人提出的論證」，但事實是，台大三次通知林智堅和陳明通教授到學倫會說明，均未出席，陳建仁身為台大教授，中研院特約研究員，月薪高達50萬元，身兼民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部主委，敢不敢公開對社會大眾保證，林智堅台大碩士論文沒有抄襲？費鴻泰呼籲陳建仁，不要模糊焦點。

費鴻泰表示，已經有人向台大學倫會檢舉陳明通教授，違反學術倫理。現為國安局長的陳明通回應稱「現在是什麼時候了？國安問題最重要！」但檢視陳明通局長這10天來，是如何護航林智堅。7月28日拜席通話137分鐘，全球都在關注此項議題，但陳明通局長在7月31日公布第三封2000字聲明，重申力挺林智堅碩士論文沒有抄襲。8月2日美國眾議院議長裴洛西訪台，3日離開台灣，4日共軍在台灣周邊海空域展開軍演，這段時間正是國安最忙碌的時刻，陳明通局長竟然還能寫2000字力挺林智堅論文的聲明，現在竟能膽敢說現在國安正忙，無暇去台大學倫會說明？前後矛盾、矛盾、矛盾。

藍委賴士葆表示，台灣大學在8月9日函給國內各公私立大學、國家圖書館和台大圖書館，副本教育部、台大社科院和國發所，即刻下架林智堅論文以及刪除學位論文電子檔，但很遺憾看到民進黨到現在為止，還想要以政治力干預學術倫理。賴士葆指出，學術倫理不分藍綠，當林智堅論文遭揭露有抄襲疑慮時，包括親綠學者都發聲要求台大堅持學術倫理。

賴士葆指出，但是更遺憾地，蔡英文昨天到中南部視察，面對媒體詢問林智堅論文遭撤銷的問題，竟然「逃之夭夭」。桃園市長鄭文燦依舊保持力挺態度，林智堅居然說出「就算沒有學位，也要繼續參選」，顯然民進黨對策很清楚，「小英男孩」會繼續選下去，國民黨團對於民進黨的決策表示歡迎之意，繼續力挺「抄跑堅」、台大認證論文抄襲碩士。

賴士葆表示，陳明通連續三次對外發出聲明袒護林智堅，已經失格了，國民黨團建議台大慎重考慮將陳明通教授資格除名，因為他已經破壞了台大學術倫理、台大名聲，甚至他擔任國安局的位置，蔡英文也應該將其拔除，陳明通應該知所進退，自行下台。

