管碧玲曝：陳時中公辦都更政見接近完成　聚焦「居住安全」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日接受《ETtoday東森新媒體》專訪透露，他非常關注都更、危老議題，未來將提出相關政見。競選總部政策小組總召集人管碧玲今（10日）透過臉書表示，競選團隊將切入「居住安全」的課題，這是公辦都更的首要目標，將利用科學方法掌握全台北市近7千棟危險建築，優先納入公辦都更。

管碧玲表示，「居住安全」是公辦都更的首要目標，競選團隊已經在準備都更政見，專業團隊討論過程中，首先切入「居住安全」的課題，根據研究發現，台北市住宅約89萬6千多宅，台北市已進行耐震能力初步評估的建築物案件為4248筆，僅佔0.47%，尚有99.5%的建築物耐震能力無法得知。

管碧玲指出，如何從這些尚未進行耐震能力初步評估的住屋，快速篩選出耐震能力不足且有明顯危害公共安全之虞的建築物，加速相關都市更新作業，成為影響台北市市民安全與生活品質的重大議題。

管碧玲表示，依據2021年第二季內政部不動產資訊平台統計資料，台北市屋齡逾30年的老宅達64萬2941宅，依近年重建速度來看，全數改建需187.3年，舉例來說，以大安區來看，依近年都更效率來推估，全數重建需339年，信義區更長達426年，不過，並不是30年以上的老宅就需要改建，而是其中有沒有耐震能力不足而有危險的住屋，政府要不要扶他們一把？

管碧玲補充，內政部已經在2021年11月17日公布「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」，其中「耐震能力不足且明顯危害公共安全之虞建築物」的標準已經出爐，陳時中的專業團隊研究都更策略，最優先要把危險建築納入公辦都更，透過科學方法掌握了全市大約有6918間潛在需儘速評估的範圍，這個規模，讓居住安全問題的掌握變得很具體可行了，「阿中的都更政見，掌握完成到這個細節，就很紮實而接近完成了！其他候選人，準備好了嗎？」