「蔣萬安名嘴化對他並不好」　鄭文燦：幕僚想哏就是被媒體俘虜了

▲ 國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）



記者陶本和／台北報導

面對年底台北市長選戰，桃園市長鄭文燦10日受訪時表示，民進黨參選人陳時中表現比預期沈穩、有魅力，而國民黨參選人蔣萬安過去有人批評他講話沒內容，現在就要辣一點、諷刺一點或兇一點，但「名嘴化」對他並不好，「如果每個市長都在想哏，那就是被媒體俘虜了」。

談到陳時中投入台北市長選戰後，這段期間的表現，鄭文燦表示，陳時中比預期表現還要沈穩，還要有魅力，他的金句很多。他認為，競爭對手硬要把陳時中防疫說成是「零」，這並不符合事實，台灣防疫當然有值得檢討的地方，但仍然有相當大的防疫韌性，全世界對台灣的評價沒有這麼差，不要互相抹煞。

至於蔣萬安批評陳時中是綠色青蛙，肚皮吹破了？鄭文燦表示，蔣萬安過去有人批評他「講話沒內容」，現在就要辣一點、諷刺一點，或是兇一點才代表講話有戰鬥力，但他把說話藝術講錯了，「名嘴化對他不好」。

鄭文燦表示，蔣萬安有些幕僚在想一些哏，其實市長沒有哏也沒有關係，只要把點表達清楚，如果每個市長都在想哏，那就是被媒體俘虜了。

至於台北「三腳督」的態勢，鄭文燦表示，民進黨平均支持度落在38％至42%之間，這場選舉有操作成好惡之戰，如果能回到市政治理的討論，對民進黨來說是好的。

▼桃園市長鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）

