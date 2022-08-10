林智堅律師怒：台大轉移中國軍演焦點　陳亭妃打臉：完全兩件事！

▲桃園市長參選人林智堅9日出面回應台大認定論文抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅陷入論文門，昨（9日）被台灣大學認定抄襲，建議撤銷碩士學位，不過林智堅委任律師黃帝穎質疑，台大選在台灣面臨中國武嚇的時間點突襲開論文記者會，不是為了轉移武嚇焦點？對此，民進黨立委陳亭妃打臉黃帝穎，「這根本是兩件事」。

台灣大學9日上午突然開記者會宣布，林智堅論文抄襲嚴重，核定撤銷林智堅碩士學位。黃帝穎認為，外交部長吳釗燮為了國家安全向國際發聲，結果台大突然通知也要開記者會講論文案，「學倫要點哪一條說可開記者會操作個案？」

黃帝穎點名負責主持審定會的台大社科院院長蘇宏達，批評蘇選在此時異常、突襲開記者會，「社會會相信不是政治操作？不是為武嚇轉移焦點？」

▲林智堅委任律師質疑，台大幫解放軍轉移焦點。（圖／記者林敬旻攝）

針對黃帝穎「轉移中國武嚇焦點」的說詞，陳亭妃在政論節目《新聞面對面》上表示，律師今天談到轉移焦點這個部分，我個人是不贊同，因為這根本是兩件事，沒有所謂的什麼轉移焦點。

陳亭妃認為，中國用軍演武嚇台灣和台大去公布林智堅論文結果，這兩件事情完全沒有辦法浮在同一個平台當中去談。對於外界批評拿「抗中保台」當理由，陳亭妃直言，這完全是個人言論，並不代表我們的態度。

陳亭妃在節目也向林智堅喊話，既然你（林智堅）在凌晨12點的時候發了電子郵件給台大，表示原本在8月11、12號能親自到台大說明，那你可能就會被質疑半夜發信沒有人看到，「既然覺得被偷襲，但是台大在早上已經做了這個動作，林智堅下午的記者會就應該要把準備要去台大說明的人事物資料全部一次公布」。