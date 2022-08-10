林智堅慘了！苗博雅說重話「2類人」不會挺：輸贏太明顯

▲苗博雅認為，林智堅和台大的社會公信力，根本不是在同一個天秤上比。（圖／翻攝林智堅、苗博雅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅陷入論文門，被台灣大學認定確定抄襲，建議撤銷碩士學位及論文。對此，台北市議員苗博雅認為，當林智堅和台大的社會公信力對撞時，對於中間和年輕選民來說「輸贏勝負太明顯」，她更呼籲民進黨不要為了一個學位問題和選民對著幹。

苗博雅9日晚間在政論節目《新聞面對面》上表示，林智堅若要主張申復是他的法律權利，但是民進黨要有自己的決定，因為民進黨身上肩負著的，不止是單一個學位而已，而是整體對選戰和台灣整體公共政策的承諾跟願景，當民進黨推出20幾個縣市長候選人的時候，你到底要帶給台灣各個縣市什麼樣的未來？總不能夠說整個就綁在一個論文案上。

▲林智堅9日出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

針對林智堅律師9日指出，在台大召開記者會前10.5小時就有寄mail一事。苗博雅坦言，這些事情其實都是屬於很個人層次的東西，當然林智堅他可以去爭取，這是他的權利，但是民進黨不能夠把這個選戰的主軸又拉到林智堅個人層次上，「尤其是拿林智堅個人去跟整個台大的社會公信力對撞，對於中間選民來說，輸贏勝負太明顯。」

苗博雅指出，事件爆發，第一時間我就講了，我認為立刻送交台大學倫會，因為台大一定會有一個按照它程序的判定，雖然藍綠選民已經就定位了，但是中間選民一定是看台大的態度，「台灣大學在台灣社會累積下來，這麼長時間的公信力，跟林智堅單一個人，這兩個根本不是放在同一個天秤上比」。

苗博雅認為，今天既是台大學倫會的整個的共識決出來了之後，你不能夠再去攻擊台大不公正、不客觀，或者蘇宏達如何如何，因為這樣子的說詞完全沒辦法說服中間、年輕或者是沒有特定政黨形象的選民。

苗博雅最後強調，今天民進黨不是只是為了一黨的融入而已，他要考量是整個台灣的未來，對台灣人的承諾，不能夠為了一個學位的事情就存心跟整個台灣社會裡面，也許數量5%到10%的中間和年輕選民對著幹。

▼苗博雅說重話，認為論文門事件「輸贏勝負太明顯」。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）