林智堅為「求生」咬死到底　沈富雄：反讓國民黨撿到便宜

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對被台大認定論文抄襲，民進黨桃園市長參選人林智堅再度召開記者會強調自己的清白，也表態參選到底，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」。對此，前民進黨立委沈富雄表示，林智堅陣營的反應一定是得到高層的訓令，現在就是要咬死到底，希望能求生下去。

沈富雄指出，民進黨早清楚台大最後的決定會對林智堅不利，但如果換掉林智堅，桃園選戰一定輸，所以才堅持不換。

沈富雄說，林智堅的反應就跟他之前預測的一樣，他本認為國民黨的選情會因為裴洛西訪台受影響，但現在看來林智堅這邊真的害得民進黨一無是處，反而讓國民黨撿到便宜，「不用動腦也可以打仗了」！

台大9日上午10點左右臨時通知媒體，在上午11點召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同說明。針對林智堅的論文，認定林智堅抄襲情節嚴重，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

林智堅隨後舉行記者會大嘆，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，強調一定會捍衛清白；委任律師黃帝穎說明，行政爭訟是一個方法之一，收到處分書會再研議。